La Fed recortó las tasas de interés de Estados Unidos por primera vez en el año

Los funcionarios de la Reserva Federal (Fed, por su sigla en inglés) redujeron su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual y planearon dos reducciones más este año.

Esto se da luego de meses de intensa presión de la Casa Blanca para recortar los costos de los préstamos.

En su declaración posterior a la reunión, los responsables de las políticas señalaron signos crecientes de debilidad en el mercado laboral para justificar su primer recorte de tasas desde diciembre, pero también reconocieron que la inflación “ha aumentado y se mantiene algo elevada”.

Al respecto, los funcionarios dijeron que la tasa de desempleo “ha aumentado ligeramente, pero sigue siendo baja” y agregaron que “los riesgos a la baja para el empleo han aumentado”.

Ambos indicadores son en los que más se fija el banco central para tomar sus decisiones, especialmente porque la decisión de subir o bajar las tasas tiene como fin mantener controlada la inflación.

La decisión de la Reserva Federal

En detalle, el Comité Federal de Mercado Abierto votó 11-1 el miércoles para reducir el rango objetivo para la tasa de fondos federales a 4 %-4,25 %, después de mantener las tasas estables durante cinco reuniones consecutivas este año.

Solo un funcionario, el recién juramentado Stephen Miran, votó en contra de la decisión. Estaba a favor de un recorte mayor, de medio punto (0,5 %).

El recorte era ampliamente esperado, en medio de señales de que las preocupaciones del banco central están cambiando hacia el empleo y alejándose de la inflación, tras una fuerte desaceleración en la contratación en los últimos meses.

¿Sorprendió la Fed?

La decisión de la Reserva Federal fue la que proyectaban la mayoría de analistas y expertos, por lo que no toma por sorpresa a los mercados.

A la decisión se le suma una tensión política inédita: la Fed, históricamente celosa de su independencia, enfrenta un entorno donde la presión desde la Casa Blanca es explícita.

Trump ha buscado influir no solo con declaraciones, sino también con movimientos en la composición del directorio, lo que genera la percepción de una Reserva Federal más expuesta al vaivén electoral que en ciclos anteriores.

El presidente estadounidense ha exigido repetidamente reducciones drásticas de los tipos y actualmente intenta destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook.

Su nueva designada, Miran, prestó juramento el martes por la mañana, justo a tiempo para unirse a la reunión. La funcionaria ocupó un puesto que vence en enero. Podría permanecer en el cargo más tiempo si no se confirma a ningún otro candidato para ocupar el puesto por un mandato completo.

¿Seguirán bajando las tasas de interés?

Los responsables de las políticas también actualizaron sus proyecciones económicas en esta reunión y prevén dos recortes adicionales de un cuarto de punto este año.

Esto supone uno más de lo proyectado en junio. Prevén un recorte de un cuarto de punto en 2026 y otro en 2027.

Un funcionario de la Reserva Federal proyectó que la tasa de política caería otro punto y cuarto porcentual en diciembre.

En su pronóstico económico, los responsables de las políticas mejoraron ligeramente su perspectiva mediana de crecimiento para 2026. También pronosticaron una inflación modestamente más alta el próximo año.

