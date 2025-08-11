La guerra comercial de Trump con China amenaza estas tecnologías verdes

Trump eximió tierras raras de aranceles; Pekín respondió con controles a su exportación. Foto: AFP - JORGE GUERRERO

Incluso con la prórroga hasta principios de noviembre de una pausa en la subida de los aranceles entre Estados Unidos y China, las empresas a ambos lados del océano Pacífico contienen la respiración. Los aranceles recíprocos del presidente Donald Trump, de imponerse, desangrarían a los exportadores chinos. También asestarían un nuevo golpe a una industria estadounidense de tecnología climática ya en problemas, dicen los expertos.

Los instaladores y desarrolladores de baterías estadounidenses son los que más perderían, afirma Antoine Vagneur-Jones, responsable de comercio y cadenas de suministro de BloombergNEF. China domina la exportación de baterías de iones de litio y materiales para baterías a EE.UU., y las cadenas de suministro no pueden alterarse rápidamente para cambiar esta situación.

He aquí cómo afectarían los aranceles a las baterías y otras tecnologías limpias:

Baterías eléctricas

De cada cinco baterías de iones de litio importadas por EE.UU. en los cinco primeros meses de este año, tres procedían de China, según el análisis de BNEF. Ese porcentaje es aún mayor en el caso de las baterías de litio y fosfato de hierro, muy utilizadas por las empresas de servicios públicos.

“Esto afectará sin duda al mercado del almacenamiento en baterías” en Estados Unidos, afirma Tom Moerenhout, profesor de la Universidad de Columbia que estudia política, economía y tecnologías climáticas. Como el despliegue de baterías desempeña un papel vital para ayudar a suavizar la naturaleza intermitente de las energías renovables, “esto ralentizará inevitablemente la transición energética”, afirma Moerenhout.

Los aranceles sobre las baterías de uso general fabricadas en China ya alcanzan casi el 41%. Países como Corea del Sur pueden ofrecer una alternativa, pero las baterías fabricadas allí son más caras que las chinas. Trump también ha impuesto un gravamen general del 15% a las importaciones procedentes de Corea del Sur, lo que aumenta aún más el precio para los posibles importadores.

Aunque Estados Unidos ha empezado a desarrollar su cadena de suministro nacional de baterías, su desarrollo llevará tiempo, afirma Vagneur-Jones. Los fabricantes de baterías que operan en EEUU también se verán afectados por la guerra comercial de Trump, que podría debilitar su capacidad para aumentar la producción. Empresas como LG Energy Solution y Fluence Energy han invertido mucho en ampliar su capacidad de fabricación, pero las baterías fabricadas en Estados Unidos dependen de componentes importados, incluidos los cátodos y ánodos de las baterías, muchos de los cuales provienen tradicionalmente de China.

Minerales de tierras raras

China también domina otra parte de la cadena de suministro estadounidense de tecnología limpia: las tierras raras. La nación asiática extrae más minerales de tierras raras que cualquier otro país y controla aproximadamente el 90% de la capacidad mundial de refinado. Mientras que la administración Trump ha eximido en gran medida las importaciones de tierras raras de los aranceles, Pekín introdujo controles a la exportación a principios de abril en varios materiales estratégicos y productos relacionados como parte de su represalia a los aranceles recíprocos de Trump.

La interrupción de la cadena de suministro causó estragos en varias industrias estadounidenses. El fabricante de automóviles Ford Motor Co, por ejemplo, se vio obligado a cerrar temporalmente una de sus fábricas en mayo debido a la dificultad de obtener imanes de tierras raras, que alimentan desde asientos hasta sistemas de audio y limpiaparabrisas. No fue hasta el 11 de junio, cuando ambos países acordaron un nuevo marco comercial, que China reanudó las exportaciones regulares de tierras raras a empresas estadounidenses. No está claro si el freno a las exportaciones volvería si la negociación comercial fracasa.

“Las tierras raras son una moneda de cambio entre China y Estados Unidos”, afirma Grant Hauber, especialista en la cadena de suministro del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero. “Como las decisiones políticas han sido tan erráticas, no se puede quitar nada de la mesa”.

Muchos fabricantes estadounidenses de tecnología climática se verían perjudicados si Pekín volviera a militarizar las tierras raras. Los imanes de neodimio, uno de los componentes incluidos en la lista de restricciones a la exportación de China, por ejemplo, son fundamentales para los motores de los vehículos eléctricos. El material también se utiliza habitualmente en turbinas eólicas.

Efectos a largo plazo

Esto se produce en un contexto en el que Trump ha acabado con el apoyo gubernamental a una amplia gama de tecnologías de reducción de emisiones, con especial atención a los vehículos eléctricos y los parques eólicos. La industria de las energías renovables se ha visto sorprendida por lo generalizados que han sido los ataques, y eso se ha reflejado en el creciente número de cancelaciones de proyectos.

En el primer semestre de 2025, las empresas cancelaron, cerraron o redujeron proyectos verdes con sede en Estados Unidos por valor de más de US$22.000 millones, según el grupo de investigación E2. Eso fue antes de que Trump firmara una ley fiscal que eliminaba los incentivos a las tecnologías limpias y de que entrara en vigor la última ronda de aranceles.

Trump firmó el martes una orden que prorroga la tregua comercial con China por otros 90 días, según una persona familiarizada con el asunto. El pacto, por el que EE.UU. y China acordaron reducir las subidas de aranceles y suavizar las restricciones a la exportación de imanes de tierras raras y ciertas tecnologías, expiraba después de la medianoche de Nueva York.

Aun así, a los expertos les preocupa que una negociación comercial prolongada pueda perjudicar los esfuerzos de Estados Unidos por avanzar en la tecnología climática.

“La regla de oro en los negocios es la estabilidad”, dice Hauber. “Cuando se agrega esta volatilidad y cambio de decisiones y orientaciones, la mayoría de la gente simplemente dice: ‘Voy a esperar’”.

