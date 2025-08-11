El plan del Gobierno para financiar negocios rurales: ¿cómo funciona?

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El Ministerio de Agricultura lanzó “Ruralidad para la Vida”, un programa diseñado para impulsar negocios asociativos de comunidades rurales en condición de pobreza y pobreza extrema. La convocatoria estará abierta hasta el 15 de agosto de 2025 y busca cofinanciar 231 proyectos en 33 municipios de 11 departamentos priorizados.
La iniciativa está dirigida a familias campesinas, comunidades étnicas, mujeres y jóvenes rurales que desarrollen actividades de agricultura campesina, familiar, étnica o comunitaria, y requieran capital para ejecutar un plan productivo conjunto.
Cada proyecto seleccionado recibirá $100 millones y deberá estar conformado por al menos 20 familias. Las líneas de inversión incluyen:
- Producción agropecuaria.
- Negocios verdes y servicios ambientales.
- Adecuación o transformación de la producción primaria.
- Turismo rural.
- Artesanías.
- Otros servicios rurales.
Le podría interesar: Las tres alertas de la Contraloría sobre el presupuesto de 2026 y situación fiscal
Zonas focalizadas y criterios de selección
Los municipios priorizados se distribuyen en Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Norte de Santander, Santander y Sucre. Según el Ministerio, la selección se basó en condiciones estructurales, sociales y geográficas, así como en niveles de vulnerabilidad y necesidades de atención integral.
Entre las localidades figuran Puerto Nare y Yondó (Antioquia), El Carmen de Bolívar y San Jacinto (Bolívar), Puerto Rico (Caquetá), Hato Corozal (Casanare), Suárez (Cauca), Aguachica (Cesar), Planeta Rica (Córdoba), El Zulia (Norte de Santander), Puerto Wilches (Santander) y Ovejas (Sucre), entre otras.
Recomendado: Proyecto 5G Buga – Buenaventura asegura financiación: ¿de cuánto es el monto?
Más allá de la financiación, el programa contempla acompañamiento técnico integral en la estructuración y ejecución de los planes de negocio, educación financiera para las comunidades beneficiarias y la organización de espacios de comercialización e intercambio de experiencias mediante giras y encuentros regionales.
“Se busca fortalecer la capacidad productiva y la generación de ingresos de la población rural en condición de pobreza y pobreza extrema, mediante el impulso de negocios asociativos”, subrayó el Ministerio.
Los interesados pueden consultar requisitos y realizar la inscripción en ruralidadparalavida.minagricultura.gov.co o a través de las líneas telefónicas y el correo electrónico oficial del programa.
💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.