El plan del Gobierno para financiar negocios rurales: ¿cómo funciona?

El Ministerio de Agricultura lanzó “Ruralidad para la Vida”, un programa diseñado para impulsar negocios asociativos de comunidades rurales en condición de pobreza y pobreza extrema. La convocatoria estará abierta hasta el 15 de agosto de 2025 y busca cofinanciar 231 proyectos en 33 municipios de 11 departamentos priorizados.

La iniciativa está dirigida a familias campesinas, comunidades étnicas, mujeres y jóvenes rurales que desarrollen actividades de agricultura campesina, familiar, étnica o comunitaria, y requieran capital para ejecutar un plan productivo conjunto.

Cada proyecto seleccionado recibirá $100 millones y deberá estar conformado por al menos 20 familias. Las líneas de inversión incluyen:

Producción agropecuaria.

Negocios verdes y servicios ambientales.

Adecuación o transformación de la producción primaria.

Turismo rural.

Artesanías.

Otros servicios rurales.

Zonas focalizadas y criterios de selección

Los municipios priorizados se distribuyen en Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Norte de Santander, Santander y Sucre. Según el Ministerio, la selección se basó en condiciones estructurales, sociales y geográficas, así como en niveles de vulnerabilidad y necesidades de atención integral.

Entre las localidades figuran Puerto Nare y Yondó (Antioquia), El Carmen de Bolívar y San Jacinto (Bolívar), Puerto Rico (Caquetá), Hato Corozal (Casanare), Suárez (Cauca), Aguachica (Cesar), Planeta Rica (Córdoba), El Zulia (Norte de Santander), Puerto Wilches (Santander) y Ovejas (Sucre), entre otras.

Más allá de la financiación, el programa contempla acompañamiento técnico integral en la estructuración y ejecución de los planes de negocio, educación financiera para las comunidades beneficiarias y la organización de espacios de comercialización e intercambio de experiencias mediante giras y encuentros regionales.

“Se busca fortalecer la capacidad productiva y la generación de ingresos de la población rural en condición de pobreza y pobreza extrema, mediante el impulso de negocios asociativos”, subrayó el Ministerio.

Los interesados pueden consultar requisitos y realizar la inscripción en ruralidadparalavida.minagricultura.gov.co o a través de las líneas telefónicas y el correo electrónico oficial del programa.

