El arroz mecanizado pierde terreno: área sembrada cae 7,8 % en el primer semestre

Arroz vemos, siembra no sabemos. Si bien la producción de esta semilla es fundamental para completar los almuerzos de los colombianos, durante lo corrido del año las hectáreas sembradas han disminuido.

La Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado (ENAM) del DANE confirma que, en el primer semestre de 2025, Colombia redujo su área sembrada en arroz mecanizado a 417.556 hectáreas, lo que supone 35.316 hectáreas menos que en igual periodo de 2024, una contracción de 7,8 %.

Esto, en principio, es bueno frente a uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno y los propios productores en el paro arrocero: la sobreoferta, que daba por resultado, entre otros factores añadidos, a la disminución en los precios.

El panorama es desigual por regiones. Casanare fue el único gran productor que avanzó, con 216.847 hectáreas, un crecimiento de 3,1 %.

En contraste, Meta sufrió la mayor caída: -18,3 %, al pasar de 72.416 a 59.145 hectáreas. También retrocedieron Tolima (-13,6 %) y Norte de Santander (-12,5 %).

Producción: leve alza pese a la reducción de siembra

La menor área cultivada no impidió que la producción nacional alcanzara 998.837 toneladas de arroz paddy verde, un aumento de 1,8 % frente a las 980.721 toneladas registradas en 2024-I.

Por departamentos, Meta encabezó las alzas con 7,2 %, seguido de Casanare (3,3 %). Sin embargo, Norte de Santander sufrió un desplome de 21,6 %, al caer de 106.065 a 83.133 toneladas. En Huila, la producción también retrocedió (-6,2 %).

Cosecha y contribuciones regionales

En el país se cosecharon 178.086 hectáreas en el semestre, un incremento de 1,6 % frente a 2024. El grupo “Resto Departamentos” destacó con una subida de 10 %.

Meta volvió a liderar en crecimiento (3 %), mientras que Huila y Norte de Santander fueron los que más recortaron área cosechada, con -6,3 % y -5,1 %, respectivamente.

En términos de aporte a la variación nacional del área sembrada (-7,8 %), Meta restó 2,93 puntos porcentuales, Tolima -1,63 p.p. y Norte de Santander -0,53 p.p.. Casanare, por su parte, sumó 1,45 p.p., compensando parcialmente las pérdidas.

El dato revela que, pese a la caída en la siembra, la productividad ha permitido mantener la oferta nacional, aunque la fuerte contracción en zonas clave como Meta y Tolima plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del cultivo frente a costos, clima y mercado.

