La inflación básica vuelve al 6 % y presiona al Banrep en ajustes de tasas

El Banrep tomará una nueva decisión sobre la tasa de interés el próximo 30 de junio. Foto: Getty Images - Getty Images

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La inflación básica, el indicador que excluye alimentos y precios regulados, llegó a 5,98 % anual en mayo, según el más reciente boletín del DANE. Es el nivel más alto desde junio de 2024, cuando marcó 6,01 %, y uno de los indicadores que más sigue el Banco de la República para definir el rumbo de las tasas de interés.

Mientras la inflación total se ubicó en 5,84 %, la básica terminó incluso por encima. La diferencia es de apenas 14 puntos básicos.

Durante varios meses, buena parte de las explicaciones sobre la inflación apuntan hacia factores específicos: alimentos afectados por el clima, ajustes en precios de los combustibles o incrementos en tarifas reguladas. La inflación básica intenta retirar justamente esos elementos para observar qué tan extendidas están las presiones de precios dentro de la economía.

Y lo que muestra es que las presiones siguen presentes.

Entre enero y mayo de este año, la inflación básica acumuló una variación de 3,73 %. Un año atrás iba en 2,79 %. En 2024, avanzaba 3,16 %. Hay que remontarse a 2023, cuando el país todavía atravesaba la etapa más compleja del ciclo inflacionario reciente, para encontrar un registro superior, con 5,39 %.

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De pandemia a 2026, así se ha movido la inflación básica

Aun viajando en el pasado, en mayo de 2020, en plena pandemia, el indicador básico anual apenas llegaba a 2,03 %. Un año después, se ubicaba en 1,56 %. Para mayo de 2022 ya se había disparado a 5,87 %. En 2023, alcanzó 10,46 %, la tercera cifra más alta de ese año.

Luego vino una etapa de moderación anual. La cifra bajó a 6,13 % en mayo de 2024 y a 4,77 % en mayo de 2025.

Parecía una tendencia relativamente consolidada. Esa corrección perdió fuerza durante el segundo semestre de 2025 y terminó revirtiéndose. En mayo de este año, la inflación básica volvió al 5,98 %.

Desde comienzos de 2026, se acumula un mes tras otro de aumentos mensuales relativamente elevados para esta medición. En enero la variación fue de 0,98 %. En febrero marcó 0,90 %. En marzo llegó a 0,74 %. Abril registró 0,57 % y mayo cerró con 0,49 %.

Ninguno de esos registros luce extraordinario por sí solo.

Juntos cuentan otra historia.

La decisión del Banco de la República

La inflación básica acumuló más avance entre enero y mayo de 2026 que durante el mismo período de cualquiera de los últimos dos años. Incluso se acerca a ritmos observados durante la salida de la crisis inflacionaria de 2023.

Eso ocurre mientras la meta de inflación del Banco de la República continúa ubicada en 3 %. Mayo dejó a la inflación general casi tres puntos porcentuales por encima de ese objetivo y a la inflación básica prácticamente en el mismo rango.

Ese comportamiento incide directamente en las decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República, que sigue con la lupa puesta para evaluar cambios en la tasa de interés. Por ahora, se mantiene en 11,25 %.

Pero analistas de BBVA, DAVIbank y Bancolombia coinciden en que el Banrep tiene razones para seguir endureciendo el costo del crédito en su próxima reunión del 30 de junio.

La proyección es que la tasa pueda llegar al 12 % a finales de año.

La razón por la que la inflación y las tasas van de la mano es esta: cuando el Emisor sube su tasa de interés, el crédito se encarece, el consumo y la inversión se moderan y, con ello, la presión sobre los precios tiende a ceder. Es el principal instrumento del Emisor para controlar la inflación, y por eso cada dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se lee también como una señal sobre lo que hará la Junta Directiva.

Así se ha movido la inflación general

El IPC registró una variación anual de 5,84 % en mayo, la más alta desde agosto de 2024. Entre enero y mayo acumuló 4,36 %, por encima del 3,63 % observado durante el mismo período del año anterior.

Los datos del DANE muestran además un cambio importante en la composición de la inflación.

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Los alimentos dejaron de ser el principal impulsor del costo de vida. En mayo registraron una variación mensual negativa de 0,02 %, ayudados por reducciones en productos como tomate y plátano.

Las mayores presiones aparecieron en otros lugares.

Alojamiento, agua, electricidad y gas registraron una variación mensual de 0,86 %. Transporte aumentó 0,61 %. Salud subió 0,52 %. Restaurantes y hoteles mantuvieron una variación anual de 9,62 %.

Varias de esas categorías tienen una característica común: están asociadas a servicios.

Los servicios suelen reaccionar más lentamente que los alimentos frente a los cambios económicos. Cuando empiezan a acelerarse, también suelen tardar más en regresar a niveles bajos de inflación.

Si la inflación estuviera concentrada únicamente en alimentos o energía, la expectativa sería que se corrigiera con relativa rapidez. Cuando los aumentos se extienden a arriendos, restaurantes, transporte, educación o servicios personales, el proceso de desaceleración suele volverse más complejo.

La propia evolución histórica de la inflación básica refleja ese fenómeno.

Tras alcanzar un máximo anual de 10,51 % en marzo y junio de 2023, el indicador inició una reducción gradual. Esa corrección perdió fuerza durante el segundo semestre del año pasado y comenzó a revertirse desde finales de 2025.

En diciembre de 2025 la inflación básica anual era de 5,02 %. Cinco meses después llegó a cerca del 6 %.

La reunión del Banco de la República comenzará con ese telón de fondo.

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