La inflación en Colombia cerraría el año en 6,82 %: Fedesarrollo

La previsión de Fedesarrollo también implica un aumento frente a la versión anterior de la encuesta de opinión, en el…

Los resultados de septiembre apuntan a que la inflación en Colombia cerraría el año en 6,32 %, lo que se traduce en una leve tendencia al alza si se tiene en cuenta que, según el reporte del DANE para agosto, esta registró una variación anual del 6,24 %.

La Encuesta de Opinión Financiera es un ejercicio que hace Fedesarrollo para, con base en la opinión de analistas, anticipar las principales variables económicas en Colombia.

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La previsión de Fedesarrollo también implica un aumento frente a la versión anterior de la encuesta de opinión, en el que se situaba en 6,53 %. Hay que recordar que la meta que ha establecido el Banco de la República para este indicador es del 3 %, cifra que no se alcanzaría hasta 2028.

Con base en lo anterior, los analistas también creen que, en la siguiente reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, la tasa de intervención se mantendrá en 12 %, mientras que se cree que la misma cerraría el año en 12,25 %. Hay que tener en cuenta que esta tasa es la herramienta con la que el Emisor busca mantener a raya la inflación.

Los pronósticos también apuntan a que la economía colombiana cierre el año con un crecimiento del 2,5 %, lo que mantiene estable las previsiones que se han hecho en esta materia. Para 2027, la cifra mediana se situó en 2,3 %.

El dólar

La tasa de cambio también fue revisada por los analistas. En agosto, esta cerró en COP 3.203, con una apreciación mensual del 1,9 %.

“El dato observado fue COP 53 mayor al esperado en la encuesta de agosto ($3.150). Para septiembre de 2026, los analistas consideran que la tasa de cambio se ubicará en un rango entre COP 3.102 y COP 3.184, con COP 3.126 como respuesta mediana”, se lee en el reporte.

Para diciembre, los analistas esperan que la tasa de cambio esté en COP 3.240, lo que se traduce en una reducción frente al pronóstico de la edición anterior.

Petróleo

El precio del barril de petróleo de referencia Brent es otro indicador de alto interés para la economía nacional. En agosto, este cerró en USD 90,5, mostrando un incremento mensual del 0,4% y ubicándose COP 3 dólares por encima de lo esperado por los analistas (USD 87,5 dólares).

Para septiembre se espera que el barril cierre en un rango entre USD 100 y USD 105 dólares, con USD 101 dólares como respuesta mediana.

Para diciembre se espera un precio de USD 95, consolidando un incremento frente a los USD 80,1 esperados anteriormente.

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