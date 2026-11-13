El aumento de las exportaciones del Golfo generó un superávit en el mercado en octubre…

"Nuestros balances de oferta y demanda para el mes de noviembre indican que el mercado petrolero mundial volverá a registrar un excedente en el cuarto trimestre de 2026, con un aumento mayor en 2027″, señala la AIE en su informe mensual.

La oferta mundial de petróleo superará a la demanda en el último trimestre de 2026 por primera vez desde el estallido de la guerra en Irán a finales de febrero, indicó este viernes la Agencia Internacional de Energía (AIE).

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La oferta mundial de petróleo superará a la demanda al cierre de 2026

El aumento de las exportaciones del Golfo generó un superávit en el mercado en octubre por primera vez desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

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A pesar de que continúan los ataques contra petroleros que intentan cruzar el estrecho de Ormuz, los envíos del Golfo alcanzaron los 18,4 millones de barriles diarios (mb/d).

Teherán ha comenzado a permitir que un mayor número de embarcaciones crucen Ormuz, en el que impuso un bloqueo en los primeros meses de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero.

Esto contribuyó a que la oferta general de petróleo aumentara en 3 millones de barriles diarios en septiembre y en otros 2,3 millones de barriles en octubre, indicó la AIE.

La lectura de la entidad es que el mercado petrolero muestra leves indicios de reequilibrio, con una oferta mundial que supera la demanda por primera vez desde el inicio de la guerra en Irán. Las reservas de petróleo observadas aumentaron en 52 millones de barriles (1,7 millones de barriles diarios) en octubre, ya que las exportaciones del Golfo se recuperaron mucho más rápido que la demanda mundial.

Los precios del crudo Dated del Mar del Norte se desplomaron más del 30% desde un máximo de 136 dólares por barril el 8 de octubre hasta alrededor de 93 dólares por barril al momento de redactar este informe, aunque se mantuvieron 22 dólares por barril por encima de los niveles previos a la guerra.

No obstante, se prevé que la demanda global disminuya en 2,7 mb/d en el conjunto de este año, debido a que los precios del petróleo se mantienen muy por encima de los niveles previos al conflicto ya que se "acelera la electrificación y la eficiencia de combustible en el parque automovilístico mundial".

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