En cuanto al PIB mundial, se espera que aumente un 2,6 % este año y un 2,9 % el próximo. "Estas cifras muestran la resiliencia del comercio", destacó la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo Iweala, citada en un comunicado.

Los economistas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) prevén ahora un crecimiento del 3,9 % en el volumen del comercio mundial de mercancías en 2026, contra el 1,9 % anticipado en marzo. Para 2027 esperan un crecimiento del 4,1 %, muy por encima del 2,6% pronosticado en marzo.

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La OMC revisa al alza sus previsiones de crecimiento del comercio mundial de mercancías

"Cuando se producen perturbaciones, una economía mundial integrada y un sistema comercial basado en reglas ofrecen a las economías la flexibilidad necesaria para continuar abasteciendo productos esenciales a las empresas y los hogares", añadió.

Según la OMC, las cadenas de suministro supieron adaptarse a las perturbaciones provocadas por el conflicto en Oriente Medio en los mercados de la energía, de los fertilizantes y del transporte.

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El comercio de mercancías creció un 3,5 % en el primer semestre de 2026, superando las expectativas de la OMC.

La organización subraya que las exportaciones mundiales de petróleo crudo solo disminuyeron un 6 % aproximadamente y las de gas natural licuado (GNL) un 1%; mientras que el tráfico de contenedores incluso ha aumentado un 3,9 % en los siete primeros meses de 2026.

El comercio mundial de mercancías y la Inteligencia artificial

"La fuerte demanda relacionada con las inversiones en la IA ha compensado con creces los efectos negativos del conflicto en Oriente Medio", señaló además la OMC.

Las transacciones de semiconductores, de servidores y de otros bienes indispensables para la inteligencia artificial repuntaron un 67 % interanual en el primer semestre de 2026, y representaron un 47 % del crecimiento del comercio mundial de mercancías, lo que aceleró un crecimiento que ya había sido sostenido en 2024 y 2025, según la OMC.

Los gastos mundiales dedicados a las infraestructuras de la IA deberían aumentar al menos un 30 % en 2026 y las previsiones apuntan que los gastos de inversión en este sector seguirán progresando entre un 10 y un 20 % adicionales en 2027, indicó la organización.

En cambio, las previsiones para el comercio de servicios se revisaron a la baja, aunque se mantendrán en positivo: un crecimiento del 3,3% en 2026 (contra el 4,8 % anticipado en marzo) y un 6,4 % en 2027 (en comparación con el 5,1 % que se preveía).

Ese sector registró un crecimiento interanual del 14 % en el primer trimestre de 2026, y del 10 % en el segundo, afectado por los efectos de la guerra en Oriente Medio en los transportes y los viajes.

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