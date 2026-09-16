La Reserva Federal sube sus tasas ante la inflación, a contracorriente de Trump

La Reserva Federal, el banco central de Estados Unidos, decidió el miércoles por unanimidad aumentar sus tasas de interés para contener la inflación, una medida esperada por los mercados financieros pero resistida por el presidente Donald Trump. La FED no había vuelto a subir sus tasas de referencia, que orientan los costos de endeudamiento, desde mediados de 2023. Ahora se incrementaron un cuarto de punto, hasta situarse en un rango de entre el 3,75 % y el 4 %.

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Según un comunicado de la institución monetaria, esta decisión tiene como objetivo devolver más rápidamente la inflación estadounidense a la meta. La subida de precios seguía siendo del 3,7 % interanual en julio, según el índice PCE, preferido por la FED, claramente por encima de su objetivo del 2 %. Desde entonces, los precios en las gasolineras se han disparado.

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La Reserva Federal estima que probablemente será necesaria otra subida de sus tipos de interés de aquí a finales de año para combatir la inflación. Eso se refleja en las previsiones actualizadas de las autoridades monetarias estadounidenses.

Según la mediana de sus proyecciones, consideran que las tasas directrices se situarán entre el 4 % y el 4,25 % a finales de año, un escalón por encima del nivel anunciado el miércoles. Piensan que no habrá ningún avance en materia de inflación de aquí a entonces, con un índice PCE aún en aumento, del 3,7 % interanual.

Por el contrario, revisaron al alza sus previsiones sobre el desempleo, que debería mantenerse limitado al 4,1 % a finales de 2026, y sobre el crecimiento (+2,3 % en el último trimestre frente al +2,2 % de su estimación de junio).

Las presiones políticas detrás

El presidente de la FED, Kevin Warsh, fue designado por Trump, que ha pedido sin descanso bajar las tasas de interés para estimular el crecimiento económico. El jefe de Estado llevó a cabo una campaña de presión inédita contra el predecesor de Warsh, Jerome Powell, a quien él mismo había nombrado en su primer mandato.

Una subida de tasas busca enfriar un poco la economía: endeudarse e invertir resulta más caro, la demanda de ciertos bienes y servicios se modera. Eso no resolverá las presiones ligadas a la crisis energética en el Golfo, desencadenada por la guerra en Oriente Medio, pero evitará en teoría que otros sectores se sobrecalienten.

"Es una decisión difícil de tomar. (…) No es indolora ni una varita mágica", había declarado a la AFP, antes del anuncio, Claudia Sahm, economista en el gabinete de inversiones New Century Advisors.

El poder adquisitivo de los estadounidenses, bajo presión, está en el centro de la campaña de cara a las próximas elecciones de medio mandato, a comienzos de noviembre. El asesor económico del presidente, Kevin Hassett, lanzó el domingo una suerte de advertencia al considerar que "es importante que la FED no toque nada antes de unas elecciones para preservar su independencia".

"El presidente Trump y yo consideramos que actualmente no hay ninguna razón para subir las tasas", manifestó.

La Casa Blanca ha sugerido en varias ocasiones en las últimas semanas que el comité monetario de la FED está poblado de elementos "antipatriotas" que podrían tratar de forzar la mano de Warsh.

Antes de asumir el cargo, Warsh criticó duramente la gestión de la Reserva Federal ante la elevada inflación que siguió a la pandemia de covid-19. Además, se mostró bastante favorable a las políticas económicas de Trump. La oposición demócrata lo tildó rápidamente de "marioneta" del presidente, una etiqueta que la decisión de hoy podría contribuir a despegar.

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