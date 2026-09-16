“La medida de política monetaria adoptada hoy respaldará un retorno más oportuno al objetivo de 2 % del Comité”, dijeron los responsables de la política monetaria en un comunicado tras la decisión del miércoles, en referencia a la inflación. Fue el primer aumento de tasas del banco central de Estados Unidos desde…

La Reserva Federal elevó la tasa de interés en un cuarto de punto porcentual y proyectó un aumento adicional este año para contener la inflación, una decisión que tensa la relación de su presidente, Kevin Warsh, con Donald Trump.

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La Reserva Federal sube sus tasas y se pone entre la espada y la pared

“La medida de política monetaria adoptada hoy respaldará un retorno más oportuno al objetivo de 2 % del Comité”, dijeron los responsables de la política monetaria en un comunicado tras la decisión del miércoles, en referencia a la inflación. Fue el primer aumento de tasas del banco central de Estados Unidos desde julio de 2023.

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El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) votó por unanimidad elevar la tasa de referencia de los fondos federales a un rango de 3,75 % a 4 %.

Warsh argumentó que la inflación en Estados Unidos es "demasiado alta, desde hace demasiado tiempo", para justificar la decisión de la institución de subir las tasas de referencia. "Los riesgos de inflación van en aumento", afirmó, "mientras que los relacionados con el mercado laboral están equilibrados", lo que permite a la Fed concentrarse, por ahora, en el alza de los precios.

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Antes de la decisión, los inversionistas asignaban una probabilidad superior a 90 % a que la Fed elevara las tasas, según los precios de los futuros sobre fondos federales, y anticipan otro aumento antes de fin de año.

En un nuevo conjunto de proyecciones de tasas publicado el miércoles, la estimación mediana de los miembros de la Fed para las tasas de interés a fines de 2026 aumentó a 4,1 % desde 3,8 %, lo que señala un respaldo creciente a una serie de aumentos de tasas.

Dieciséis funcionarios proyectaron al menos un aumento adicional este año, frente a seis en junio que anticipaban al menos dos aumentos en total durante 2026. La proyección mediana para 2027 no apuntó a aumentos adicionales de tasas el próximo año. Sin embargo, ocho responsables de la política monetaria favorecieron elevarlas otro cuarto de punto porcentual para fines de 2027 respecto de su nivel actual.

Al igual que en junio, cuando Warsh decidió no presentar sus propias previsiones, sólo 18 de los 19 funcionarios entregaron proyecciones de tasas para 2026 y 2027.

El aumento de tasas se produce después de que la Oficina de Estadísticas Laborales informara la semana pasada que la inflación subyacente aumentó en agosto a un ritmo mayor de lo esperado. Eso se sumó a la creciente preocupación de que las presiones inflacionarias puedan estar extendiéndose más allá del efecto temporal de los aranceles y del impacto de la guerra con Irán sobre los precios de la energía.

Con su decisión de elevar las tasas, los miembros de la Fed también desafiaron a Trump, quien recientemente amenazó con intensificar sus guerras comerciales si la Fed no reduce las tasas de interés. El domingo reiteró su argumento de que los costos de endeudamiento de EE.UU. deberían ser los más bajos del mundo.

Poco después de la decisión, la Casa Blanca criticó la "desafortunada" decisión de la Reserva Federal de subir las tasas de interés a pesar de las exigencias del presidente Donald Trump de recortarlas.

"La decisión de hoy, bastante desafortunada, de la Reserva Federal de aumentar las tasas de interés no estaba respaldada, desde el punto de vista del gobierno, por un argumento económico particularmente convincente", declaró el portavoz Kush Desai a Fox News.

El propio Trump rechazó el aumento de la Fed y pidió que las tasas bajen "rápidamente", al "1% o menos", en un mensaje publicado en Truth Social.

Warsh advirtió el mes pasado que la inflación no estaba desacelerándose de manera significativa, lo que abrió la puerta a un endurecimiento de la política monetaria. El informe de inflación del viernes llevó a los inversionistas a considerar un aumento como prácticamente seguro.

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En el comunicado posterior a la reunión del miércoles, los banqueros centrales volvieron a calificar la inflación de elevada, aunque también describieron la economía en términos positivos.

“El crecimiento de la productividad es sólido y la inversión de capital es robusta”, dijeron los miembros de la Fed. “La creación de empleo ha seguido el ritmo de la fuerza laboral y la tasa de desempleo ha variado poco”.

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Los responsables de la política monetaria reiteraron su compromiso con la estabilidad de precios. Pero incluso con el aumento de tasas, retrasaron un año su expectativa sobre cuándo la inflación volverá a 2%. La proyección mediana ahora prevé que alcance ese nivel en 2029.

El respaldo a tasas más altas se ha ido fortaleciendo lentamente dentro de la Fed durante todo el año. En su reunión de julio, los miembros de la autoridad monetaria mantuvieron las tasas sin cambios, pero tres presidentes de bancos regionales de la Fed —Lorie Logan, de Dallas; Beth Hammack, de Cleveland; y Neel Kashkari, de Minneapolis— discreparon y favorecieron un aumento de tasas.

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Las minutas de esa reunión mostraron que muchos funcionarios indicaron que sería necesario endurecer la política monetaria si la inflación no disminuía.

Los efectos sobre el mercado

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el miércoles, ante el anuncio de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos de abrir la puerta a una nueva subida de las tasas de interés.

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El S&P 500 borró un avance previo. Los Treasuries de corto plazo registraban un desempeño inferior y los rendimientos a dos años subían cinco puntos básicos a 4,71%. El dólar se apreciaba. Los mercados monetarios descontaban una probabilidad de alrededor del 50 % de un alza de la Fed en octubre.

La decisión de tasas del miércoles envía a los mercados el mensaje de que la Fed no solo habla de combatir la inflación, sino que está tomando medidas para hacerlo, según le dijo Alex Guiliano, de Resonate Wealth Partners, a la agencia Bloomberg.

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“Aunque es poco probable que un alza de 25 puntos básicos reduzca la inflación de la noche a la mañana, podría ayudar a estabilizar el mercado de bonos, lo que tiene un impacto directo sobre los costos de endeudamiento”, señaló.

La decisión de tasas del miércoles envía a los mercados el mensaje de que la Fed no solo habla de combatir la inflación, sino que está tomando medidas para hacerlo, según Alex Guiliano, de Resonate Wealth Partners.

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“Aunque es poco probable que un alza de 25 puntos básicos reduzca la inflación de la noche a la mañana, podría ayudar a estabilizar el mercado de bonos, lo que tiene un impacto directo sobre los costos de endeudamiento”, señaló.

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