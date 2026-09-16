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La Reserva Federal sube sus tasas y se pone entre la espada y la pared

La Reserva Federal, el banco central de Estados Unidos, decidió el miércoles por unanimidad subir sus tasas de interés en un cuarto de punto. Esto eleva su credibilidad ante el mercado y el ecosistema económico, pero también la pone en la mira del presidente Donald Trump.

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Redacción economía con información de Agencias
16 de septiembre de 2026 – 06:00 p. m.
WASHINGTON (United States), 16/09/2026.- Federal Reserve Chairman Kevin Warsh speaks to reporters after the Federal Open Market Committee (FOMC) chose to raise interest rates by a quarter point at the Federal Reserve in Washington, DC, USA, 16 September 2026. The interest rate hike puts Warsh in direct conflict with US President Donald Trump, who has pushed openly for more interest rate cuts. EFE/EPA/JIM LO SCALZO
Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal, durante la rueda de prensa posterior al anuncio del aumento en tasas de interés.
Foto: EFE - JIM LO SCALZO

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La Reserva Federal elevó la tasa de interés en un cuarto de punto porcentual y proyectó un aumento adicional este año para contener la inflación, una decisión que tensa la relación de su presidente, Kevin Warsh, con Donald Trump.

“La medida de política monetaria adoptada hoy respaldará un retorno más oportuno al objetivo de 2 % del Comité”, dijeron los responsables de la política monetaria en un comunicado tras la decisión del miércoles, en referencia a la inflación. Fue el primer aumento de tasas del banco central de Estados Unidos desde…

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