La volatilidad del petróleo sacude a las bolsas por la guerra con Irán

Las bolsas volvieron a moverse al ritmo del petróleo este martes. Mientras los inversionistas intentaban descifrar qué tan comprometido está el suministro global de crudo por la guerra con Irán, Wall Street perdió impulso: el S&P 500 cayó 0,2 %, mientras el Nasdaq 100 y el Dow Jones cerraron casi sin cambios.

La jornada estuvo marcada por un nuevo bandazo del petróleo, que amplificó la cautela de los mercados.

La tensión también se reflejó en la deuda pública estadounidense. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó hasta 4,15 %, impulsado por el nerviosismo sobre el conflicto, la presión de nuevas emisiones corporativas y una subasta floja del gobierno estadounidense.

En el fondo, el mercado sigue midiendo el mismo riesgo: que un petróleo volátil termine trasladándose a más inflación, más costos y más incertidumbre para las empresas.

En ese vaivén, el petróleo en Estados Unidos llegó a borrar parte de la caída que lo había llevado momentáneamente por debajo de los USD 80 por barril, después de que la Casa Blanca desmintiera que la marina hubiera escoltado a un petrolero a través del estrecho de Ormuz.

La aclaración refutó una publicación previa del secretario de Energía, Chris Wright, que luego fue eliminada. Aun con ese rebote parcial, el crudo cerró con una baja cercana al 12 %, la mayor desde 2022, en una jornada en la que las principales economías comenzaron a considerar el uso de reservas para evitar una crisis energética.

La guerra entre EE. UU. e Irán completó este martes once días y sigue manteniendo en vilo a los mercados.

Mientras Washington dijo que mantiene abiertas sus opciones frente a la volatilidad energética, el presidente Donald Trump advirtió a Irán sobre una eventual colocación de minas en el estrecho de Ormuz.

Al mismo tiempo, países del Grupo de los Siete (G7) pidieron a sus agencias energéticas preparar escenarios para una eventual liberación de reservas de emergencia, en medio de un mercado que sigue viendo el suministro de crudo como uno de los mayores focos de riesgo.

La volatilidad ya golpea la liquidez

La tensión no solo se está sintiendo en las bolsas y en los bonos. También empezó a reflejarse en las necesidades de financiamiento de los grandes traders de materias primas.

Las comercializadoras de materias primas Vitol, Trafigura y Gunvor han estado buscando nuevas líneas de crédito por miles de millones de dólares ante la posibilidad de que nuevos saltos en el precio del petróleo y del gas disparen llamadas de margen en los mercados de futuros.

Trafigura anunció una línea de crédito de US$3.000 millones para contar con un “colchón de liquidez” en caso de que persista la volatilidad en los precios de los commodities.

Vitol negocia una facilidad cercana a US$3.000 millones y Gunvor una de alrededor de US$1.000 millones, en una señal de que el mercado se está preparando para un conflicto más largo y para nuevos sobresaltos en la energía.

