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La zona euro no tenía una inflación tan alta desde septiembre de 2023

La energía, encarecida por el conflicto en Oriente Medio, llevó la inflación de octubre al 4 % en los 21 países del euro. Alimentos y servicios subieron poco.

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Redacción Economía, con información de agencias
A visitor walks past a giant Euro sign inside the headquarters of the European Central Bank (ECB) in Frankfurt am Main, western Germany, on June 11, 2026, ahead of the bank's meeting on the Eurozone's monetary policy.
Oficinas del Banco Central Europeo en Frankfurt, Alemania. / Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
Foto: AFP - KIRILL KUDRYAVTSEV

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La inflación en la zona euro fue de 4 % en octubre, frente a 3,8 % en septiembre, su nivel más alto desde septiembre de 2023, según la primera estimación de Eurostat publicada este miércoles. La cifra cobija a los 21 países que comparten el euro como moneda única y está en línea con lo que esperaban los analistas.

El alza en los precios del Viejo Continente viene de la energía. Con el petróleo más caro por el conflicto en Oriente Medio, los precios energéticos subieron 20,8 % en octubre, frente a 18,9 % en septiembre, según Eurostat. Los servicios pasaron de 3,2 % a 3,3 % y los alimentos, de 1,3 % a 1,6 %. Un problema estructural de la región ha sido la carencia de fuentes propias de energéticos, lo que la ha supeditado a los vaivenes del mercado internacional.

Para encontrar un dato más alto en inflación hay que remitirse a septiembre de 2023, cuando la región aún vivía el repunte de precios que desencadenó, desde febrero de 2022, el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Jack Allen-Reynolds, economista de Capital Economics, señaló en declaraciones recogidas por AFP que en esta fase “los efectos indirectos del aumento de los costes de la energía sobre los precios de los alimentos” siguen siendo “muy limitados”.

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Según el analista, si los precios de la energía se mantienen cerca de sus niveles actuales, la inflación energética debería desacelerarse ligeramente en noviembre. Pero advirtió: “No obstante, pensamos que el impacto del aumento de los costes de la energía se reflejará de manera más visible en los precios de los alimentos”, matizó, y eso ocurriría en los próximos meses.

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Por Redacción Economía, con información de agencias

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