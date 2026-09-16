Las criptomonedas se desploman luego de que el Senado de EE. UU. frenara ley clave

La legislación, largamente estancada y solicitada por las empresas de criptomonedas, otorgaría a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) la autoridad principal para regular la industria de los activos digitales. Necesitaba 60 votos para avanzar, pero…

Senadores de ambos partidos bloquearon un proyecto de ley histórico sobre la estructura del mercado de activos digitales en una votación de procedimiento el martes, lo que provocó una caída en picado de las acciones de criptomonedas tras un importante revés para el sector.

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La legislación, largamente estancada y solicitada por las empresas de criptomonedas, otorgaría a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) la autoridad principal para regular la industria de los activos digitales. Necesitaba 60 votos para avanzar, pero fracasó con 49 votos en contra y 50 a favor. Los demócratas alegaron preocupaciones persistentes sobre las disposiciones éticas destinadas a abordar los intereses comerciales del presidente Donald Trump en el sector de las criptomonedas.

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Algunos republicanos se unieron a los demócratas para oponerse a la medida, entre ellos Susan Collins de Maine y Josh Hawley de Missouri. Collins se enfrenta a una dura contienda por la reelección, mientras que Hawley se ha mostrado escéptico respecto a las criptomonedas. Incluso demócratas partidarios de las criptomonedas, como Kirsten Gillibrand de Nueva York, votaron finalmente en contra de la aprobación del proyecto de ley.

¿Cómo reaccionó el mercado de las criptomonedas?

Las acciones de la plataforma de intercambio Coinbase Global Inc. extendieron su caída hasta un 12 %, mientras que el emisor de stablecoins Circle Internet Group Inc. bajó un 13 %. Bitcoin, la criptomoneda más grande, cayó hasta un 5,3 %, situándose por debajo de los 75.000 dólares, después de que el proyecto de ley no consiguiera los votos necesarios.

La derrota supone un duro golpe para los actores del sector de las criptomonedas, que han invertido cientos de millones de dólares y años de esfuerzo para conseguir regulaciones favorables y duraderas del Congreso, y se produce a menos de dos meses de las elecciones de mitad de mandato. Patrick Witt, asesor principal de criptomonedas de Trump, afirmó que era una «gran decepción» en una publicación en X.

Así se cayó la ley

Los líderes republicanos del Senado publicaron el domingo por la noche una versión actualizada de la denominada Ley de Claridad, con modificaciones que incluyen nuevas medidas para ampliar la capacidad de los fiscales generales estatales para hacer cumplir las disposiciones éticas. Dicha propuesta también añadió disposiciones para limitar aún más la capacidad de las empresas de criptomonedas para ofrecer recompensas o intereses a los usuarios de stablecoins.

Ambas cuestiones han figurado entre los obstáculos más importantes para la aprobación del proyecto de ley antes de que los legisladores centren su atención en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

“Este no es el final de nuestro trabajo para brindar disposiciones de protección al consumidor largamente esperadas y claridad regulatoria para los usuarios y emprendedores de activos digitales de Estados Unidos”, dijo Summer Mersinger, directora ejecutiva de la Blockchain Association, en un comunicado.

El proyecto de ley incluía algunas salvaguardias éticas para el presidente y otros funcionarios electos que poseyeran criptomonedas, lo cual ha sido un punto importante de controversia impulsado en parte por la ganancia inesperada de 1.400 millones de dólares de Trump gracias a las criptomonedas, pero los demócratas dijeron que esa disposición no era suficiente.

“En resumen, permite que continúe la corrupción del presidente. No hace lo suficiente en materia de ética”, declaró el martes a la prensa el demócrata de Nueva Jersey, Cory Booker.

La última versión del proyecto de ley también añadió una cláusula que permite al Departamento del Tesoro prohibir a las empresas de criptomonedas ofrecer recompensas, intereses o rendimientos a los usuarios de stablecoins. Este tema ha sido el centro de una disputa entre la industria de los activos digitales y los bancos, que se han visto sorprendidos repetidamente por las políticas sobre criptomonedas durante el último año.

El lunes, las asociaciones bancarias comunicaron a los líderes del Senado que un mecanismo de interrupción automática que se activa solo después de que ya se haya producido una fuga sustancial de depósitos no constituye una salvaguarda en absoluto, según una carta conjunta. Las entidades de crédito locales también advirtieron que la medida podría provocar una fuga significativa de depósitos de los bancos locales hacia las empresas de criptomonedas.

La administración Trump y los senadores republicanos que respaldan el proyecto de ley argumentaron que la medida establecería nuevas garantías para el consumidor. Estas incluyen dejar claro que la CFTC puede supervisar directamente las plataformas de intercambio de activos digitales y el comercio de criptomonedas al contado, lo que implicaría requisitos de registro y otras medidas para regular el sector de forma más directa.

“Las instituciones pueden operar bajo normas estrictas; lo que resulta mucho más difícil de gestionar es la incertidumbre”, afirmó Ayesha Kiani, directora de operaciones de Monarq Asset Management. “El estancamiento de la Ley de Claridad prolonga una laguna regulatoria que tiene consecuencias reales para la ubicación de las empresas, la distribución del capital y la rapidez con la que se produce la adopción institucional en Estados Unidos”.

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Los reguladores favorables a las criptomonedas han indicado que están preparados para tomar medidas si la legislación no se aprueba en el Congreso. El presidente de la CFTC, Michael Selig, declaró el mes pasado que la agencia está evaluando varias posibles regulaciones sobre criptomonedas, pero que espera a ver qué sucede con la Ley de Claridad.

“¡Te toca!”, dijo Witt en una publicación dirigida a Selig y al presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Paul Atkins.

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