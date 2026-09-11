Las cuentas de Colombia preocupan al CARF: déficit y deuda se deteriorarían en 2027

En palabras sencillas, la regla fiscal es un límite que se impone el Gobierno para evitar gastar y endeudarse de manera excesiva.

El más reciente análisis que hizo el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) insiste en los considerables desafíos fiscales que tiene Colombia. Aunque se reconoce que el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 es más realista en la magnitud del desequilibrio fiscal, persisten las exigencias de la situación financiera de Colombia.

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En su reporte, el CARF señala que en 2027 en lugar de alcanzar hacia una consolidación de las apuestas del gobierno para poner en orden las finanzas del Estado, el déficit primario se deterioraría. Hay que recordar que el déficit primario es lo que le falta al Gobierno para cubrir sus gastos, sin contar lo que paga por intereses de la deuda.

Sus proyecciones también apuntan a que, para el cierre de 2027, ese déficit primario será del 4,5 %, lo que es superior al 0,5 % contemplado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2026 y muy cercano al escenario inercial que se había advertido en junio (4,3%).

El déficit total sería del 10 % del PIB, así como una deuda neta que llegaría a rondar el 67,3 % del PIB.

Además, el déficit proyectado para 2027 representa un deterioro de 1,2 pps del PIB frente al 3,3% del PIB previsto por el Gobierno para 2026 y de 0,6 pps frente al 3,9% del PIB estimado por el CARF.

“El 27 de agosto, el Gobierno Nacional radicó un nuevo proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año 2027, por COP 635,0 billones (29,9% del PIB), COP 59,2 billones más que el proyecto presentado inicialmente. El mayor monto reconoce necesidades de gasto que no estaban plenamente incorporadas en la propuesta anterior, asociadas, entre otros rubros, a salud, pensiones, nómina pública, subsidios de energía y gas, universidades y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Al mismo tiempo, el escenario incorpora medidas de austeridad, entre ellas: limitar el crecimiento de los gastos de personal a la inflación, reducir en términos reales las adquisiciones de bienes y servicios, y disminuir la inversión frente al proyecto inicialmente radicado”, describe el reporte.

Para el CARF es relevante que no ocurran modificaciones sucesivas de la senda de retorno a un escenario de relativa estabilidad fiscal, pues esto afecta la credibilidad de la política fiscal y se aumentan los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

“El CARF identifica riesgos adicionales que podrían ampliar el déficit de 2027. En salud, los recursos programados serían inferiores en cerca de COP 8,2 billones (0,4% delPIB) a los usos estimados por el Comité. En pensiones, la programación depende de recursos asociados a traslados al régimen público, pese al cierre de la ventana excepcional, lo que podría aumentar las necesidades de aportes de la Nación. A ello se suma una reducción de los recursos destinados a subsidios de energía y gas en un escenario sujeto al riesgo de un fenómeno de El Niño”, se lee en el reporte.

Lo que recomienda el CARF es que para preservar la sostenibilidad de la deuda y evitar su aproximación al límite de la Regla Fiscal se requieren medidas de ajuste estructurales, convincentes y permanentes, tanto por el lado de los ingresos como del gasto.

Para estabilizar la deuda, el CARF estima que el gobierno requeriría un superávit primario en 2028 en una magnitud superior al 2% del PIB.

“Es urgente definir e implementar una estrategia convincente de consolidación fiscal que permita estabilizar la deuda y retornar al mecanismo paramétrico de la Regla Fiscal. Se ha anunciado un ajuste fiscal de 2,2% del PIB, concentrado en cerca de dos terceras partes en medidas de gasto. Corresponde al Gobierno presentar oportunamente las alternativas de ajuste; su decisión requerirá de la aprobación del Congreso de la República y de la participación responsable de los demás actores institucionales y de la sociedad. La sostenibilidad de las finanzas públicas es un principio constitucional y un bien público de todos los colombianos, por lo que las medidas necesarias para preservarla no pueden postergarse”, concluye.