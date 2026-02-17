Venezuela pasó a ser el quinto proveedor de petróleo para EE. UU. tras la caída de Maduro

Fotografía que muestra una escultura de balancín de petroleo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Caracas. Foto: EFE - Ronald Peña R

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante la primera semana de febrero, un mes después del derrocamiento por la fuerza de Nicolás Maduro, Venezuela se posicionó como el quinto mayor proveedor de petróleo crudo para las refinerías de Estados Unidos, lo que significó un ascenso en el ranking de socios energéticos de Washington.

De acuerdo con un reporte de la Agencia de Información de Energía (EIA, por sus siglas en inglés), a pesar de que el volumen de exportación registró un promedio de 153.000 barriles diarios, lo que representó un descenso del 13 % frente a la semana anterior, la cifra fue suficiente para que Venezuela pasara del octavo al quinto lugar en la lista de los diez proveedores internacionales, detalló el diario El Nacional.

Esa cifra llevó a Venezuela a su punto más alto de relevancia comercial con el país norteamericano desde diciembre pasado, superando a competidores tradicionales y consolidando su presencia en las refinerías de la costa del Golfo, diseñadas específicamente para procesar el crudo pesado venezolano.

De acuerdo con lo dicho por la entidad, esto es resultado de lo que se vivió el 3 de enero, día del ataque estadounidense en Caracas y de la posterior captura de Maduro, así como la de su esposa, Cilia Flores. Con ello han sido claves el compromiso para la venta de hasta 50 millones de barriles y la emisión de permisos que autorizan tanto la inversión directa como la exportación libre de crudo, además de los ajustes en la Ley de Hidrocarburos, los cuales fomentan una mayor apertura al capital privado y extranjero.

Si bien esto es una buena señal, todavía hay camino por recorrer, pues no solo persiste una brecha —el promedio de las primeras cinco semanas de 2026 es 58 % menor que en el mismo período del año anterior—, sino que el récord absoluto registrado por la EIA es de enero de 2011, con 1′388.000 barriles diarios, casi nueve veces el volumen actual.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com