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Ley de rescate económico: lo que se sabe y lo que está en juego para las cuentas públicas

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que la ley de rescate económico, con la que busca recortar el gasto, se presentará al Congreso en los próximos días. Es la pieza faltante en la hoja de ruta de las finanzas públicas tras la expedición por decreto del presupuesto de 2027. Sin ese ajuste en el gasto, el déficit fiscal del próximo año sería el más alto de la historia, como lo han alertado expertos.

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Redacción Economía
El acercamiento al FMI ocurre mientras Colombia busca cómo financiar sus cuentas y reducir el déficit fiscal. / Getty Images
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“La próxima semana le vamos a presentar a Colombia la solución de fondo que estamos preparando para atender los desafíos presupuestales y fiscales de la Nación”, dijo el domingo el presidente Abelardo de la Espriella.

La “solución de fondo” a la que se refirió el mandatario es lo que el Gobierno ha llamado ley de rescate económico, el plan con el que el Ejecutivo busca recortar unos COP 45 billones del gasto y del que, por ahora, no se conoce el texto.

Lo que está en juego es grande: sin ese recorte, el déficit fiscal de 2027 llegaría a 9,4 % del PIB, una cifra que, según el Banco de la República, sería la más alta de la historia del país.

Las cuentas de 2027

La semana pasada, el Gobierno expidió por decreto el presupuesto de 2027, por COP 634,9 billones. La mayor parte, COP 391,38 billones, es para funcionamiento; otros COP 155,43 billones se irán en pagar deuda y COP 88,14 billones, en inversión. Es el mismo monto y la misma distribución que aprobaron las comisiones económicas del Congreso en primer debate, como lo confirmó el Ministerio de Hacienda.

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Cabe recordar que las plenarias de Senado y Cámara habían aprobado el presupuesto en la noche del lunes 19 y la madrugada del martes 20 de octubre. Pero, por un error de trámite, el Gobierno anunció que lo expediría por decreto. El monto total no cambió, pero se cayeron los ajustes que habían aprobado las plenarias: pasar cerca de COP 8 billones del servicio de la deuda a inversión y otros sectores, COP 3 billones adicionales para salud, COP 6,5 billones para pensiones y COP 3 billones para subsidios de energía y gas, entre otros.

¿Qué se sabe de la ley de rescate económico?

Del contenido, muy poco. El presidente dijo en su alocución del domingo que no va a ocultar las dificultades de las finanzas públicas ni a prometer "soluciones mágicas", pero no explicó qué traerá el proyecto ni qué día llegará al Congreso. Lo único concreto es la meta: desde que se presentó el presupuesto de 2027, el Gobierno ha dicho que la ley servirá para recortar cerca de COP 45 billones del gasto.

Durante el debate del presupuesto de 2027, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, dijo que el Estado recibe en promedio unos COP 29 billones al mes y gasta COP 40 billones, por lo que hay un faltante cercano a COP 11 billones. “Ningún hogar, ninguna empresa, ningún país puede vivir indefinidamente cuando sus gastos son superiores a sus ingresos”, dijo. El ministro también ubicó la deuda del país en COP 1.174 billones.

Gómez planteó que el problema está en cómo se gasta: señaló 95 establecimientos públicos, fondos de destinación especial y 262 partidas del presupuesto que, según dijo, no tienen control ni evaluación de eficiencia del gasto, y que suman al menos unos COP 63 billones. Con ese dinero mejor invertido, sostuvo el ministro, el país podría hacer más.

Y del lado de los ingresos, dijo que el país tiene 18 impuestos nacionales y poco recaudo, que la DIAN no logra cobrarlos ni frenar la evasión y que eso configura una fatiga fiscal.

Sin el recorte que promete el Gobierno, el déficit fiscal de 2027 sería de 9,4 % del PIB, por encima de lo registrado en el peor momento de la pandemia. La deuda neta llegaría a 66,2 % del PIB.

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Por Redacción Economía

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