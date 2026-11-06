Detrás del repunte hay ligeras mejoras en la percepción de las finanzas personales y de las perspectivas económicas. La mejora se concentró entre los…

Los estadounidenses se sienten algo mejor con su bolsillo y con la economía. El índice preliminar de confianza del consumidor subió a 51 en noviembre desde 48 en octubre, su nivel más alto en tres meses, según la encuesta publicada este viernes, 6 de noviembre. El resultado superó lo esperado: la estimación mediana de una encuesta de Bloomberg a economistas apuntaba a que se mantendría en 48.

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Los estadounidenses confían más en su economía, pero el costo de vida los sigue preocupando

Detrás del repunte hay ligeras mejoras en la percepción de las finanzas personales y de las perspectivas económicas. La mejora se concentró entre los independientes, cuya confianza llegó a su nivel más alto en más de un año. Entre demócratas y republicanos pasó lo contrario: la confianza se deterioró en ambos grupos.

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El alivio, eso sí, es parcial. El costo de vida sigue entre las principales preocupaciones de muchos estadounidenses. Alrededor de 57 % de los encuestados mencionó espontáneamente que los precios altos habían reducido su nivel de vida, la proporción más alta desde mayo. Los despidos son limitados y la economía crece con fuerza, pero las finanzas de los hogares se resintieron porque los precios suben más rápido que los salarios. Esa frustración marcó las elecciones de mitad de legislatura, que ganaron los demócratas, con el costo de los alimentos, la gasolina y la vivienda como focos de molestia entre los votantes.

En cuanto a los precios, los consumidores ven algo de calma, aunque poca. Prevén que suban 4,3 % durante el próximo año, el nivel más bajo en tres meses. Y esperan que los costos aumenten a una tasa anual de 3,4 % en los próximos cinco a diez años, también por debajo de lo que proyectaban el mes anterior.

La encuesta capturó además otra inquietud. “Los comentarios de los consumidores revelaron una creciente inquietud ante una posible burbuja de la inteligencia artificial”, dijo Joanne Hsu, directora de la encuesta, en declaraciones recogidas por Bloomberg.

Hsu agregó que “las finanzas personales de los consumidores con las carteras de acciones más grandes cayeron 12% este mes hasta su nivel más bajo desde abril, probablemente debido a la agitación en el valor de las acciones en las últimas semanas, mientras que todos los demás grupos de riqueza experimentaron mejoras modestas”.

Otros indicadores también se movieron. El que mide la situación actual de las finanzas personales subió a su nivel más alto en cuatro meses, y la percepción sobre las condiciones para comprar bienes duraderos se recuperó tras caer a un mínimo histórico. Tanto el indicador de situación actual como el de expectativas llegaron a su mejor nivel desde agosto.

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