Los mercados muestran que China necesita de estímulos para atraer a los inversores

El presidente de China Xi Jinping. EFE/EPA/KIM LUDBROOK Foto: EFE - KIM LUDBROOK

Las acciones chinas subieron en la apertura del lunes después de que las autoridades tomaron una serie de medidas para atraer a los inversores de regreso a uno de los mercados de valores de peor desempeño del mundo. Pero la mayoría de las ganancias desaparecieron al final de la sesión, cuando los fondos extranjeros extendieron lo que será una salida récord este mes.

La acción de los precios ilustró una vez más cómo los esfuerzos de China por impulsar sus mercados están luchando ante las preocupaciones económicas. Los datos del domingo mostraron que las ganancias industriales cayeron un 6,7% en julio respecto al año anterior, lo que se suma a las señales de que la recuperación perdió mayor impulso. Si bien aumentan los pedidos de estímulos amplios, las autoridades se han abstenido dada su determinación de alejarse del modelo de crecimiento impulsado por la deuda.

También puede ser de su interés: Precio diferencial en la gasolina para los taxistas: ¿es viable?

El índice CSI 300 de acciones locales chinas , que abrió con un avance del 5,5% en respuesta a las medidas del fin de semana que incluyeron el primer recorte del impuesto de timbre desde 2008, así como restricciones a las ventas de acciones por parte de los principales accionistas, finalizó sólo un 1,2% más.

“Las medidas adoptadas el fin de semana pasado no son suficientes para frenar la espiral descendente” y su impacto será de corta duración si no van seguidos de medidas para apoyar la economía real, escribió en una nota Ting Lu, economista jefe para China de Nomura Holdings Inc. . “Sin un estímulo político adicional y más agresivo, estas políticas centradas en los mercados de valores por sí solas tienen poco impacto positivo sostenible”.

Haciéndose eco de opiniones similares, Neo Wang, director general de Evercore ISI para China Research con sede en Nueva York, dijo que no se produciría un cambio en el mercado de acciones A a menos que Beijing adopte más medidas “bazuoka”, como la transferencia de 4 billones de yuanes (548 dólares). miles de millones) del paquete de estímulo que lanzó en 2008.

Pero las expectativas de tal respuesta parecen bajas. China se abstendrá de lanzar un estímulo realmente grande, tipo bazuca, y en su lugar empleará medidas moderadas, según el 57% de 455 encuestados en la encuesta Markets Live Pulse realizada del 21 al 25 de agosto a nivel mundial entre lectores de Bloomberg News en la terminal y en línea.

Mientras tanto, los continuos esfuerzos de Beijing por revivir la confianza de los inversores sugieren que la caída de las acciones chinas ha alcanzado un nivel al que los responsables de las políticas ya no pueden hacer la vista gorda. A medida que los hogares sufren un efecto de riqueza cada vez menor debido a la crisis inmobiliaria de China, revitalizar los mercados de capital se ha vuelto aún más crucial.

Otras medidas anunciadas el domingo incluyeron un recorte en los índices de depósitos para el financiamiento de márgenes, así como el compromiso de la Comisión Reguladora de Valores de China de desacelerar el ritmo de las ofertas públicas iniciales. Se espera que esta serie de cambios aporte al mercado el equivalente a 750.000 millones de yuanes de nuevos fondos al año, según estimaciones de Huatai Securities.

Los operadores de acciones esperaban medidas más contundentes después de que los recientes esfuerzos de las autoridades no lograron detener la caída del mercado. Las bolsas de valores pidieron a algunos fondos mutuos que evitaran vender acciones en términos netos, informó Bloomberg News a última hora del lunes, citando a personas que pidieron no ser identificadas porque hablaban de información privada.

“La apertura de hoy fue demasiado fuerte, y ese nivel de exageración lleva comprensiblemente a que algunas personas se retiren de la mesa”, dijo Lin Menghan, administrador de fondos de Shanghai Xiejie Asset Management Co. “Las medidas en general abordaron los problemas de salida de capitales”. y dilución de fondos en el mercado, en lugar de de dónde vendrá la nueva liquidez”.

La reversión del CSI 300 el lunes marcó un hecho poco común. Ha habido sólo tres ocasiones desde 2004 en las que el índice bursátil se disparó más de 5 puntos porcentuales y luego redujo la ganancia en 4 puntos porcentuales. Si bien la historia muestra que el indicador a menudo se recuperó en la semana y el mes posteriores a tal volatilidad, el índice cayó durante los siguientes 60 días en dos de los tres casos anteriores.

Fondos globales

El índice Hang Seng China Enterprises subió hasta un 4,1% antes de terminar el día con un alza del 1,2%. Si bien las ganancias ayudaron a reducir sus pérdidas de agosto a menos del 10%, el indicador de las acciones chinas que cotizan en Hong Kong sigue siendo uno de los de peor desempeño del mundo entre más de 90 indicadores de acciones seguidos por Bloomberg. El CSI 300 ha bajado un 6,5% este mes.

Si bien Beijing ha estado tomando medidas para mejorar la confianza del mercado, los inversores extranjeros parecen estar centrados en la desaceleración económica del país. Los fondos globales vendieron el lunes el equivalente a 1.100 millones de dólares en acciones del continente en términos netos a través de vínculos comerciales con Hong Kong, según datos compilados por Bloomberg. Eso elevó las salidas de capitales en agosto a más de 11.000 millones de dólares, lo que se perfila como un récord.

La respuesta del mercado a las medidas de estímulo también es cada vez más silenciosa . El viernes, la presentación de medidas de estímulo inmobiliario provocó una oleada inicial de compras, y el índice de referencia CSI 300 de China revirtió las pérdidas. Sin embargo, el indicador reanudó sus caídas después de unos 10 minutos y terminó el día con una caída del 0,4%.

Un indicador de los corredores chinos onshore se disparó un 9,7% a primera hora del lunes tras la reducción del impuesto de timbre, pero terminó la sesión sólo un 2,2% más.

Le puede interesar: Colombia eleva importaciones de gas natural licuado ante clima seco de El Niño

La última vez que China redujo el impuesto de timbre fue en abril de 2008, lo que provocó un repunte del 9,3% en el Shanghai Composite en la sesión siguiente. En mayo de 2007, las autoridades habían elevado la tasa al 0,3% para enfriar un repunte que atraía a más de 300.000 nuevos inversores por día.

El recorte de impuestos “muestra la urgencia de que los responsables de las políticas cambien el sentimiento del mercado, pero la última vez esto fue seguido por un estímulo masivo, lo que puede no ser el caso esta vez”, dijo Marvin Chen, analista de Bloomberg Intelligence. “La clave para una recalificación sostenida sigue siendo revertir el impulso del crecimiento económico, y se necesitará más apoyo político”.

El rendimiento de los bonos gubernamentales a 10 años de China ganó dos puntos básicos el lunes, después de subir anteriormente cinco puntos básicos por apuestas de que algunos inversores probablemente cambiarán los bonos por acciones. El yuan extraterritorial subió hasta un 0,3% antes de borrar casi toda su ganancia.

El Banco Popular de China fijó su tipo de referencia diario para el yuan en su nivel más alto desde mediados de agosto, continuando una tendencia de fijaciones más sólidas de lo esperado para la moneda administrada. También inyectó la mayor cantidad de efectivo a corto plazo al sistema financiero desde febrero, una medida probablemente destinada a gestionar las necesidades de liquidez de fin de mes.

“Los fundamentos económicos, como se reflejan en los precios cíclicos de los activos, hasta ahora no han respondido a las políticas como solían hacerlo. Es necesario hacer más, y lo haremos”, escribió en una nota Hao Hong, economista jefe de Grow Investment Group. El impulso del sentimiento generado por el recorte del impuesto de timbre “será fugaz, pero su intención política no debe ser ignorada”, añadió.