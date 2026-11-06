Entre los varios efectos económicos de la guerra, esta semana se dieron los peores resultados legislativos para unas elecciones de mitad de mandato para el…

Con más de seis meses de duración, la guerra contra Irán se volvió una suerte de objeto más en el paisaje económico mundial. El petróleo ha tenido uno de sus años más volátiles por cuenta de los cierres en el estrecho de Ormuz (así como las hostilidades de hutíes en el Mar Rojo). Y con esto, la inflación global ha vuelto a ganar oxígeno, con especial crudeza en algunos mercados como EE.UU.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Los problemas en Ormuz aceleran la adopción de renovables por miedo a quedarse sin energía

Entre los varios efectos económicos de la guerra, esta semana se dieron los peores resultados legislativos para unas elecciones de mitad de mandato para el partido republicano (encabezado por Donald Trump) en varias décadas.

Publicidad

Buena parte de la ira de los votantes contra el partido republicano en general, y en particular contra el presidente Trump, orbita alrededor de la escalada en la inflación y en los precios de los combustibles.

El desastre en la guerra en Irán (que le fue vendida al público como un conflicto de semanas), ha afectado profundamente las cadenas logísticas y los equilibrios en materia energética a nivel global. Para la muestra un botón: las reservas comerciales de petróleo volvieron a disminuir la semana pasada en Estados Unidos, según datos oficiales, mientras que las existencias de diésel se sitúan en su nivel más bajo en más de 20 años.

En el periodo de siete días que finalizó el 30 de octubre, las existencias comerciales de petróleo crudo descendieron en 900.000 barriles, de acuerdo con la Agencia de Información de Energía (AIE).

Otro dato destacado: según la AIE, las existencias de productos destilados —incluido el diésel— cayeron por debajo del umbral de los 100 millones de barriles, algo que no ocurría desde mayo de 2003.

Estas cifras alimentan la preocupación ante un posible repunte de los precios del diésel en las estaciones de servicio de Estados Unidos, que hace unos meses ya alcanzaron niveles récord.

La guerra, sin embargo, también ha movido la aguja de las energías renovables, de acuerdo con un nuevo informe de la AIE: para este punto, la inversión que hacen las economías emergentes en estas tecnologías igualará la que hacen países más desarrollados.

Entre 2026 y 2031, la Agencia espera que se añadan 4.800 gigavatios en capacidad renovable a redes globales. Esto es 60 % más de lo que fue sumado en los seis años anteriores a este periodo.

Y buena parte del crecimiento está atado a las dificultades energéticas y de satisfacción de la demanda que desató la crisis en el estrecho de Ormuz. El giro se concentra, especialmente, en regiones como Sudeste Asiático, Medio Oriente, India y África.

No se extraña, varios países ubicados en estas zonas geográficas están entre los más golpeados por el desabastecimiento y volatilidad en los precios asociados a la guerra contra Irán y la intermitencia en los flujos de hidrocarburos por el estrecho.

Sin mayores sorpresas, los datos de la AIE muestran a China como el mayor motor de adopción en energías renovables en el mundo: para 2025, el país representó 60 % de la capacidad de generación con estas fuentes en el mundo.

Pero esa participación comienza a mostrar una curva de bajada hacia el futuro: para 2031, el porcentaje de participación bajará a 53 %. En el otro extremo del reajuste de la balanza se encuentra India, que se posicionará como el segundo mercado más grande para energías renovables, cuya capacidad de generación se duplicará en los próximos cinco años.

De acuerdo con Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE, “actualmente, la seguridad energética es el principal motor detrás de la creciente adopción de las renovables; antes solían ser las preocupaciones medioambientales”. Y añadió: “Este nuevo capítulo en la adopción de estas fuentes es, en efecto, una historia global: su expansión se está dando mucho más allá de los principales mercados que habíamos visto hasta hoy. Hoy, estas tecnologías responden por un tercio de la generación global de electricidad. Pero en cinco años serán cerca de la mitad”.

Publicidad

Uno de los principales impulsos detrás de esta transformación acelerada es, claro, la adopción por parte de los usuarios. De acuerdo con el reporte de la Agencia, “al enfrentarse a mayores precios en los combustibles y una generación de electricidad más incierta en algunos mercados, los hogares y pequeños comercios alrededor del mundo están virando hacia instalaciones de paneles solares que pueden ser instalados rápidamente”.

Este viraje también se está dando en el sector transporte, uno de los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero y en donde más urge hacer una transición energética.

Publicidad

Los datos de la Agencia señalan que el uso de energías renovables para este sector crucial se incrementará en 60 % durante la siguiente media década. Para ese punto, estas tecnologías cubrirán 6 % de la demanda energética del renglón a nivel global.

Para Colombia, que depende de los embalses para buena parte de su electricidad y con un fenómeno de El Niño en el horizonte, la lección es doble. La seguridad energética no se garantiza con una sola fuente, y la velocidad con que otros países instalan paneles solares define quién queda menos expuesto cuando el próximo estrecho se cierre.

Publicidad

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.