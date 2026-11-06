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Los problemas en Ormuz aceleran la adopción de renovables por miedo a quedarse sin energía

La guerra contra Irán vació los inventarios de diésel de Estados Unidos y mantiene en vilo el precio de los combustibles. Pero el mismo choque está logrando lo que años de cumbres climáticas no han conseguido del todo. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), el mundo sumará 4.800 gigavatios de capacidad renovable entre 2026 y 2031, 60 % más que en los seis años anteriores. El motor ya no es el clima, es el miedo a un apagón.

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Redacción Economía, con información de agencias
Vista satélite del estrecho de Ormuz, que vive ahora en estado prebélico minado de petroleros y buques de guerra.
Vista satélite del estrecho de Ormuz, canal natural entre Irán, Omán y Emiratos Árabes por el que pasa un quinto del crudo mundial.
Foto: Archivo Particular

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Con más de seis meses de duración, la guerra contra Irán se volvió una suerte de objeto más en el paisaje económico mundial. El petróleo ha tenido uno de sus años más volátiles por cuenta de los cierres en el estrecho de Ormuz (así como las hostilidades de hutíes en el Mar Rojo). Y con esto, la inflación global ha vuelto a ganar oxígeno, con especial crudeza en algunos mercados como EE.UU.

Entre los varios efectos económicos de la guerra, esta semana se dieron los peores resultados legislativos para unas elecciones de mitad de mandato para el…

Por Redacción Economía, con información de agencias

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