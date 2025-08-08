Más exportaciones sin dependencia del carbón: bienes no mineros ganan la canasta

Antioquia, Bogotá, Cundinamarca y Valle del Cauca continúan como los pilares del comercio exterior. Foto: EFE - OLIVIER HOSLET

Colombia cerró el primer semestre de 2025 con un avance significativo en la diversificación de su canasta exportadora. Las exportaciones de bienes no minero-energéticos —es decir, sin petróleo ni carbón— alcanzaron los US$12.857,6 millones, lo que representa un crecimiento del 21,7 % frente al mismo periodo del año anterior. Por primera vez en más de una década, estos bienes representaron más de la mitad del total exportado: el 52,7 %.

El avance sigue enquistando el aún incipiente pero sostenido modelo extractivo que ha dominado el comercio exterior del país por décadas.

Y aunque buena parte de esta participación se explica por la caída en los precios internacionales del crudo -que se ubica en US$66,39, una caída de US$10 desde el 1 de enero-,lo cierto es que las exportaciones no mineras han mantenido un ritmo de crecimiento robusto y generalizado.

“Paso a paso avanzamos en la transformación del tejido productivo y en la diversificación de la canasta exportadora”, señaló el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

El agro, el permanente motor exportador

De los tres sectores que componen la canasta no minera (agro, agroindustria e industria), el agropecuario fue el de mayor peso, con el 43,7 % del total y un crecimiento de 36 %, equivalente a US$5.615,9 millones.

El café fue protagonista absoluto con un repunte del 81,3 %, seguido por el aguacate Hass (27,6 %), la gulupa (23,3 %), el limón Tahití (15,7 %) y el banano (6,2 %). Las flores, históricamente uno de los principales renglones, crecieron 9,9 %.

La agroindustria también dio señales de expansión, con un crecimiento del 37 %. Este segmento alcanzó los US$1.989,7 millones, jalonado por el aceite de palma (64,1 %), cacao y derivados (87,3 %), extractos de café (45,7 %) y productos de panadería (8,7 %).

La industria, aunque con menor dinamismo, representó el 40,8 % de la canasta no minera y creció 5 %. Sobresalieron productos como transformadores eléctricos (12,9 %), insecticidas (18,8 %), medicamentos (9,3 %) y ventanas y puertas de aluminio (9,5 %).

Concentración territorial: nueve regiones explican el 90 %

La geografía exportadora también evidencia patrones de concentración productiva: nueve regiones explicaron el 90,4 % de las exportaciones de bienes no mineros. Entre ellas, Antioquia, Bogotá, Cundinamarca y Valle del Cauca continúan como los pilares del comercio exterior.

Sin embargo, los crecimientos más notables vinieron de departamentos históricamente relegados. Huila lideró con un salto del 50 %, impulsado por el café. Caldas (47,3 %) y Magdalena (45 %) también reportaron aumentos sobresalientes.

Junio cerró con solidez

Solo en junio de 2025, las exportaciones no mineras alcanzaron US$2.112,6 millones, lo que equivale a un aumento del 20,4 % interanual. En volumen, el país despachó 774.248 toneladas, un 9,6 % más que en junio del año pasado.

