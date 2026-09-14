Mauricio Cárdenas propone que Ecopetrol venda ISA a los fondos de pensiones

Por ahora, la estrategia del Gobierno parece centrarse en recortar el gasto público, especialmente mediante una reducción del tamaño del Estado en términos de personal. Sin embargo, algunos…

Es evidente que el país atraviesa por una situación fiscal compleja: con un déficit total que, según el CARF, llegaría al 10 % del PIB para el cierre de 2027, así como una deuda neta que rondaría el 67,3 % del PIB.

¿De dónde sacar plata para manejar a Colombia? Esa es la pregunta que todavía no logra responder el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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Por ahora, la estrategia del Gobierno parece centrarse en recortar el gasto público, especialmente mediante una reducción del tamaño del Estado en términos de personal. Sin embargo, algunos consideran que, ante el costo político que podría tener una medida de este tipo, De la Espriella la ha venido dilatando, mientras busca, en paralelo, otras alternativas que le permitan sortear la difícil situación fiscal.

Expertos señalan que el solo recorte no bastará para recabar los recursos que está necesitando la nación, por lo que se anticipan otras vías como una reforma tributaria, una ley que aumente el cupo de endeudamiento de la nación o la venta de activos.

Esta última es una de las alternativas que contempla el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. En entrevista con Blu Radio, el economista señaló que una jugada acertada sería la venta de ISA, compañía energética de la que Ecopetrol adquirió en el pasado más del 51 % de las acciones.

“Hace unos años Ecopetrol decidió comprar ISA. ISA era una mejor empresa, pero al absorber Ecopetrol quedó contaminada con todos los problemas. Hay que devolver a ISA a su estado original, independiente y con buen gobierno corporativo”, dijo Cárdenas.

Su propuesta es que, en medio de esta búsqueda de recursos, Ecopetrol debería vender su participación mayoritaria en ISA a los fondos de pensiones. Si lo logra, podría recibir más de COP 5 billones (no es clara la valorización de la empresa en estos momentos) los cuales deberían ser invertidos en reducir la deuda de Ecopetrol o de la Nación.

La venta de ISA no sería el remedio definitivo para sacar a Colombia de su crisis fiscal, pero sí un alivio en un contexto donde las fuentes de recursos se muestran escasas, y otras impopulares (como subirle el precio al diesel, despedir a trabajadores del Estado o adoptar una reforma tributaria) parecieran no estar en la agenda del Gobierno en el corto plazo.

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