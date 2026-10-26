Mercados de Brasil tras las elecciones: por qué la bolsa y el real se movieron con fuerza

El detonante fue el resultado del domingo: Luiz Inácio Lula da Silva ganó la segunda vuelta con 51,8 % de los votos frente a 48,2 % de Flávio Bolsonaro, según el tribunal electoral y con casi todos los votos escrutados. Muchos…

Los mercados de Brasil tras las elecciones arrancaron este lunes, 26 de octubre, con un ajuste fuerte. El índice Ibovespa, de la Bolsa de São Paulo, la principal de América Latina, cayó casi 17 % en la apertura de la jornada, lo que obligó a suspender las operaciones por 30 minutos, y el dólar subió 12 % frente al real.

El detonante fue el resultado del domingo: Luiz Inácio Lula da Silva ganó la segunda vuelta con 51,8 % de los votos frente a 48,2 % de Flávio Bolsonaro, según el tribunal electoral y con casi todos los votos escrutados. Muchos inversionistas esperaban otro desenlace. Habían apostado por el candidato de derecha y ahora están deshaciendo esa apuesta, como lo describió a Bloomberg Anna Wu, estratega de inversiones y fundadora de Floodlines Research.

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¿Por qué se frenaron las operaciones en la bolsa de Brasil?

La pausa de 30 minutos es un mecanismo de protección conocido como ‘circuit breaker’: cuando el Ibovespa cae 10 % o más, se detienen las operaciones. Si las pérdidas llegan a 15 % después de que se reanuden, el mercado se suspende otra hora, y con una caída de 20 %, la bolsa B3 decide cuánto tiempo permanecen interrumpidas las negociaciones. Antes de este lunes, la última vez que las acciones brasileñas activaron uno había sido a comienzos de 2020, cuando la pandemia sacudía los mercados mundiales.

No fue una sorpresa total para los operadores. Mesas de operaciones de São Paulo habían dicho que esperaban ventas tan intensas que podrían activarse esos frenos, y en una encuesta de Citigroup a 73 inversionistas, publicada el viernes, la mayoría esperaba que una victoria de Lula hiciera caer la moneda al menos 5 %.

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¿Por qué reaccionaron así los mercados de Brasil tras las elecciones?

Más allá de lo obvio, que el resultado electoral no era el que estaban descontando los mercados, hay que decir que a comienzos de octubre, Flávio Bolsonaro sorprendió con una ventaja en la primera vuelta, y los mercados brasileños tuvieron un fuerte repunte y recibieron miles de millones de dólares de inversionistas extranjeros. Esperaban un ajuste fiscal que abriera espacio para bajar las tasas de interés. Firmas como UBS Global Wealth Management, Morgan Stanley, JPMorgan y Citigroup emitieron recomendaciones optimistas sobre los activos del país. Con las encuestas apretadas, algunos inversionistas aumentaron sus coberturas, pero la victoria de Bolsonaro seguía siendo, para la mayoría, el escenario más probable.

Los mercados ven a Lula como poco propenso a impulsar la austeridad fiscal que Brasil necesita para reducir sus tasas de interés, que según los inversionistas están entre las reales más altas del mundo. La deuda pública supera 80 % del PIB y el presupuesto está en buena parte comprometido por gastos obligatorios. En la encuesta de Citigroup, la mayoría esperaba además que las tasas de los swaps subieran más de un punto porcentual, a medida que los operadores deshacen las apuestas por recortes de tasas que se habían acumulado tras la primera vuelta.

¿Qué dicen los analistas de lo que viene?

Anna Wu, de Floodlines Research, dijo a Bloomberg que lo que se ve es el desarme de la apuesta electoral y que el repunte posterior a la primera vuelta se revierte casi de golpe. Homin Lee, estratega de Lombard Odier en Singapur, consideró inevitable esa reversión. “Va a ser un día difícil. El mercado va a recalibrarlo todo”, dijo en declaraciones a Bloomberg, antes de la apertura, Bruno Funchal, CEO de Bradesco Asset Management.

Cathy Hepworth, quien dirige el equipo de deuda de mercados emergentes de PGIM, anticipó antes de la votación que, si ganaba Lula, el ajuste sería más significativo y quizá duraría algún tiempo, dado cuánto habían subido las tasas. Y añadió: “Pero sigue siendo Brasil, y Lula es un animal político, por lo que las cosas finalmente se estabilizarán”. Guilherme Abbud, CEO de Persevera Asset Management, dijo que Lula podría adoptar más adelante un enfoque más cauteloso con el gasto, aunque es poco probable que el mercado le conceda el beneficio de la duda.

Desde que Lula volvió al poder, en enero de 2023, los mercados brasileños han tenido una trayectoria volátil pero, finalmente, positiva.

¿Y qué pasó con el dólar en Colombia?

El dólar abrió este lunes, 26 de octubre, en COP 3.155, unos COP 10 por encima del cierre del viernes, un movimiento leve frente al de Brasil. La incertidumbre en la mayor economía de América Latina suele mover las monedas de los países vecinos, y por eso las elecciones brasileñas estaban entre los factores importantes en la cotización de la divisa para esta semana.

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