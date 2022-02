Mineros de bitcóin están vendiendo por preocupaciones de crisis

Un bitcóin vale $167 millones (US$42.000). / Getty Images Foto: Getty Images

Una métrica que rastrea las tenencias de mineros de bitcóin pasó a negativo el 5 de febrero por primera vez desde mediados de noviembre, según la plataforma de criptoanálisis Glassnode. El giro en la métrica, o el cambio neto de los saldos de los mineros en una ventana de 30 días, muestra que han vendido sus criptomonedas en una posible señal de que habría próximamente una serie de operadores menos eficientes.

Los mineros aumentaron sus reservas durante meses, incluso cuando los precios cayeron a US$35.000, según la firma de investigación Delphi Digital. Pero dado que bitcóin sigue persistentemente un 35% por debajo de un máximo de noviembre, los mineros con operaciones costosas sienten la presión de cuidar sus saldos de efectivo mientras también invierten en equipos más potentes.

Las acciones de las mineras más grandes se están recuperando de los mínimos de la reciente liquidación. Marathon Digital Holdings Inc., Riot Blockchain Inc., Stronghold Digital Mining Inc. y Hut 8 Mining Corp. han subido más del 40% desde los mínimos de enero. Pero aquellos con operaciones más pequeñas podrían estar vendiendo estratégicamente.

Marathon y Hut 8 le dijeron a Bloomberg que siguieron siendo “hodlers” durante la crisis reciente (término que el la jerga criptográfica significa “mantener”). “Empezamos a mantener en octubre de 2020 y, desde entonces, no hemos vendido ni un solo satoshi”, dijo Charlie Schumacher, portavoz de Marathon Digital. Un satoshi, término derivado del nombre del supuesto creador de bitcóin, Satoshi Nakamoto, se refiere a un porcentaje de una moneda.

Asimismo, Sue Ennis, líder de relaciones con inversionistas de Hut 8 Mining, dijo: “Creemos en bitcóin. Algunos mineros venden bitcóin o lo usan para pagar gastos. Nosotros mantenemos nuestro bitcóin”.

Los mineros de bitcóin se han comprometido a crecer, prometiendo comprar más plataformas de minería y aumentar la tasa a la que pueden acuñar bitcoines. Pero dado el comportamiento de los mercados de valores y criptográficos, hay un “pequeño margen de error” en términos de ejecución este año en relación con 2021, dijo Lucas Pipes, analista de B. Riley.

“Las máquinas se volvieron mucho más caras. Si prometió aumentar a un cierto nivel, le costará entre un 20% y un 30% más llegar a ese punto”, dijo, refiriéndose a la tasa de procesamiento de bitcóin.