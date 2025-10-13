Nobel de Economía 2025: ¿por qué ganaron Mokyr, Aghion y Howitt?

Anuncio del Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel 2025. Imagen de referencia.

El cierre de los Nobel 2025 miró al futuro con una lección del pasado.

Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt se llevaron el Nobel de Economía 2025 por explicar cómo la innovación sostiene el crecimiento económico.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Joel Mokyr, Philippe Aghion and Peter Howitt “for having explained innovation-driven economic growth” with one half to Mokyr… pic.twitter.com/ZRKq0Nz4g7 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 13, 2025

Quiénes son y cuánto ganarán los ganadores del Nobel en Economía 2025

Joel Mokyr es profesor en la Northwestern University (EE. UU.). La Academia resaltó su uso de fuentes históricas para explicar cómo y por qué ciertas sociedades lograron sostener el crecimiento en el tiempo.

Por su parte, Philippe Aghion, del Collège de France e INSEAD (Francia) y de la London School of Economics (Reino Unido), y Peter Howitt, de Brown University (EE. UU.), fueron distinguidos por formalizar en 1992 el mecanismo de “destrucción creativa”, según el cual las innovaciones desplazan a las tecnologías previas y elevan la productividad en el tiempo.

El reparto económico quedó así: 50 % para Mokyr, 25 % para Aghion y 25 % para Howitt.

Con la dotación vigente (11 millones de coronas suecas), le corresponden 5,5 millones a Mokyr y 2,75 millones a cada uno de los otros laureados.

¿Por qué ganaron Mokyr, Aghion y Howitt?

En su comunicado, la Academia destacó que las economías avanzan cuando la innovación reemplaza a las tecnologías anteriores, es decir, que el crecimiento no se sostiene solo con más máquinas o más trabajo, sino con nuevas ideas que reemplazan a las viejas.

Ahí encajan los aportes de los tres laureados de este año del Nobel de Economía.

Mokyr explicó las condiciones que permiten que la innovación encienda y no se apague (circulación de conocimiento, comunidades científicas activas, reglas que protegen al inventor, entre otras).

A su turno, Aghion y Howitt mostraron que hay un mecanismo por el cual esa innovación se vuelve crecimiento: la “destrucción creativa”, es decir, cuando lo nuevo releva a lo viejo, la economía progresa.

El telón de fondo del Nobel de Economía 2025

Los aportes de Mokyr, Aghion y Howitt fueron aplaudidos por la Real Academia Sueca de Ciencias en un momento en que la humanidad se pregunta cómo avanzar hacia una mayor productividad y, al mismo tiempo, saber encajar cambios como la Inteligencia Artificial (IA) o la transición energética.

Precisamente, Aghion y Howitt crearon el andamiaje teórico que hoy emplean economistas y reguladores al analizar variables como competencia, innovación y productividad.

Y Joel Mokyr, como historiador económico, se ha dedicado a rastrear cómo ciertas sociedades pasaron de crecer en episodios puntuales a encontrar un camino de crecimiento más continuo.

Otros ganadores del Nobel en Economía

El premio (oficialmente Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel) fue creado en 1968 por el banco central de Suecia y se entrega desde 1969 junto con los demás Nobel cada 10 de diciembre.

Con el anuncio de hoy, el conteo asciende a 57 ediciones y 99 laureados. La ganadora más joven sigue siendo Esther Duflo (2019), con 46 años al recibir el premio, y el más longevo, Leonid Hurwicz (2007), con 90 años.

A continuación, una lista con los ganadores de los últimos cinco años:

2024: Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson.

2023: Claudia Goldin

2022: Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond y Philip H. Dybvig

2021: David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens

2020: Paul Milgrom y Robert Wilson

