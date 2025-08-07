Paro en Boyacá: así avanzan las negociaciones este 7 de agosto

Bloqueo de vías en Boyacá causada por manifestaciones de los mineros, campesinos y parameros del sector. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Ya se cumplen cuatro días desde que iniciaron los bloqueos en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca por inconformidades del sector minero, al que se le sumaron también los parameros y los agricultores, especialmente los productores de papa.

Siguen las negociaciones

En cuanto a los mineros, aunque ya se han logrado algunos acuerdos, cómo el giro de $9.000 millones al sector por parte de la empresa Gensa, y los parameros, las negociaciones, al igual que los bloqueos, siguen en curso este jueves.

Desde el Puesto de Mando Unificado (PUM) el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, informó que este 7 de agosto a las 5 de la mañana se abrió un paso intermitente en la vía de Paipa y que se espera poder hacer lo mismo en el municipio de Ventaquemada.

“Ayer no se perdieron alimentos, no tenemos alimentos represados ni leche. Por la situación de la leche es muy importante que no se dañe por la crisis que acabamos de vivir (en el sector) y el día de hoy [...] esperamos que si se pueda llegar a acuerdos que permitan el levantamiento del paro”, manifestó el gobernador.

Seguimos insistiendo con líderes parameros y con la delegación del Gobierno nacional, encabezada por la @MinAmbienteCo, @IreneVelezT.



Irene Vélez, ministra encargada de Ambiente, aseguró en la noche del miércoles que los escenarios para establecer acuerdos están sobre la mesa y que esperan tener avances este jueves.

Acuerdos con los paperos

El Ministerio de Agricultura estableció acuerdos con los productores de Boyacá, Santander, Norte de Santander, Cauca, Nariño y Cundinamarca, para sopesar los tiempos difíciles que ha vivido el sector debido al bajo precio de la papa.

