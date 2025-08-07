En medio del paro en Boyacá, Minagricultura cerró acuerdos con los paperos

Bloqueos en Boyacá por manifestaciones de los mineros, campesinos (principalmente paperos) y parameros. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El miércoles, 6 de agosto, se cerró la mesa nacional de papa que inició en el marco de las manifestaciones del sector papero por el bajo precio del tubérculo que estaba afectando a los productores.

La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, explicó los acuerdos a los que llegaron con los productores de Santander, Norte de Santander, Nariño, Cauca, Cundinamarca y Boyacá.

“Esta coyuntura estacional, que pone en riesgo el ingreso de muchos pequeños productores y la situación de esas 90.000 familias que hoy cultivan papa, ha tenido una respuesta concreta en varias medidas. Hemos presentado un esquema de financiamiento con tasa subsidiada, línea de reactivación, normalización de cartera e incentivo a la capitalización rural por más de $3.000 millones con la asistencia técnica de Finagro y del Banco Agrario”, explicó la ministra.

Además, se presentó el programa de adquisición directa de excedentes estacionales que se viene adelantando en leche y facilitando cerca de $20.000 millones para la adquisición directa de papa.

Cabe mencionar, que los paperos iniciaron estas manifestaciones debido a pérdidas de hasta $15 millones por hectárea de tierra cultivada. Las pérdidas estaban por el 80 %, según lo informó Fedepapa (Federación Colombiana de Productores de Papa).

¿Cuáles son las medidas para la industria?

Carvajalino explicó que habrá medidas para la industria: “sostendremos una meda esta semana, junto con las plazas de abastecimiento centrales de crecimiento que tienen un rol importante”.

Teniendo en cuenta estos acuerdos, se adelantará una reunión el próximo 15 de agosto para mantener el seguimiento de la mano del Consejo Nacional Ampliado de la Papa, para que, “de manera sistemática y permanente” se encargue de garantizar que las medidas se cumplan.

“Como garante, el Ministerio Público ha suscrito con nosotros, con el Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales, este plan de acción para atender la crisis”, complementó la ministra. Para finalizar, la ministra hizo un llamado a consumir papa nacional y así apoyar a las productoras y productores que más lo necesitan.

