Lo que más mueve el comercio entre Colombia y Venezuela son las ventas de productos colombianos al mercado venezolano. En septiembre…

Pese al doble terremoto de junio en Venezuela y al de agosto en Colombia, tragedias de las que ambos países aún se recuperan, el comercio entre los dos países sumó USD 1.017,94 millones entre enero y septiembre de 2026, un 17,9 % más que en el mismo periodo de 2025, cuando fue de USD 863,17 millones, según la Cámara Colombo Venezolana. Solo en septiembre llegó a USD 144,98 millones, 33,6 % más que un año antes.

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Lo que más mueve el comercio entre Colombia y Venezuela son las ventas de productos colombianos al mercado venezolano. En septiembre llegaron a USD 135,12 millones, el valor mensual más alto del año, según el gremio, y 36,2 % más que en septiembre de 2025. Entre enero y septiembre sumaron USD 938,84 millones, un 20,4 % por encima del mismo periodo del año pasado.

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Las compras que Colombia le hace a Venezuela van por otro camino. En el acumulado del año fueron de USD 79,10 millones, 5 % menos que en 2025, aunque en septiembre subieron 5,5 % y alcanzaron USD 9,86 millones.

Qué se vende y qué se compra

En septiembre las exportaciones a Venezuela sumaron 467 partidas arancelarias, es decir, categorías de productos, y las 10 principales representaron 36 % del valor, lo que según la Cámara muestra la participación de muchos sectores empresariales. Los de mayor movimiento fueron la leche concentrada, los aceites de petróleo (sin contar los crudos), los productos de limpieza, la confitería sin cacao y los medicamentos, y también se vendieron fertilizantes, envases plásticos y polímeros.

En lo corrido del año, a la cabeza están los aceites de petróleo, los productos para lavar, la confitería, el aceite de soya y la leche concentrada, junto con tubos de hierro o acero, medicamentos y aceite de palma.

Por otro lado, lo que Colombia compra al vecino país es mucho más focalizado. En septiembre las diez primeras partidas reunieron 96,6 % de las importaciones, y el amoníaco, que no se compró en 2025, fue el producto líder, con 45,3 %, seguido de los acumuladores eléctricos y las barras de hierro o acero. Entre enero y septiembre el amoníaco pesa 22 % de las compras, y le siguen los abonos nitrogenados, los acumuladores o baterías y el azufre.

Flujos de inversión

Para la Cámara Colombo Venezolana, el momento abre la puerta a algo más que vender y comprar. Felipe González, presidente de la junta directiva de la entidad, señaló que el nuevo escenario binacional "debe llevarnos a mirar más allá del comercio, porque Colombia y Venezuela tienen la oportunidad de desarrollar inversiones conjuntas, fortalecer cadenas de valor y aprovechar la complementariedad de sus economías".

Luis Felipe Quintero Suárez, presidente ejecutivo del gremio, dijo que esta coyuntura refuerza la importancia de avanzar hacia alianzas productivas, complementación industrial e inversión conjunta, con el fin de lograr una relación sostenible que genere empleo y desarrollo en ambos países.

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