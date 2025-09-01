Desigualdad persiste a pesar del menor índice de pobreza monetaria de 2024: DANE

Foto: Marcela Madrid

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó este lunes 1 de septiembre los resultados de su informe más reciente sobre la Pobreza Monetaria Departamental y las Clases Sociales en Colombia para el año 2024.

El DANE informó que el año pasado se presentó una reducción en la proporción de colombianos en condición de pobreza, pero la desigualdad sigue marcando las fronteras entre áreas urbanas y rurales, mientras que la distribución de las clases sociales deja mucho que pensar.

Según el informe, en 2024 el 31,8 % de la población colombiana se encontraba en situación de pobreza monetaria, lo que representa una disminución de 2,8 puntos porcentuales en comparación con el 34,6 % registrado en 2023.

La pobreza extrema también mostró un comportamiento a la baja, situándose en el 11,7 % del total nacional, con 8,7 % en las cabeceras municipales y un preocupante y diciente 21,8 % en las zonas rurales.

Como puede verse la brecha persiste entre las condiciones de vida urbanas y las condiciones de vida rurales del país.

¿En qué clase social se ubica la población?

En cuanto a la composición social, el informe señala que el 30,5 % de la población se encuentra en situación de vulnerabilidad, mientras que el 34,4 % pertenece a la clase media y solo un 3,3 % integra la clase alta.

La distribución en las cabeceras municipales muestra un panorama relativamente más favorable, con un 41,4 % de personas en clase media y un 4,2 % en la clase alta, mientras que en las zonas rurales la clase media representa apenas un 10,9 % y la clase alta es prácticamente inexistente con tan solo un 0,4 %.

Estos indicadores deben ser analizados con la perspectiva de las condiciones estructurales que enfrentan las diferentes regiones del país, donde el acceso a oportunidades económicas y sociales sigue siendo desigual en gran parte por la ausencia estatal.

El informe también actualiza los umbrales de ingreso por persona mensual que definen cada clase social, estableciendo que la pobreza monetaria corresponde a ingresos inferiores a $897.987, la clase media entre $897.987 y $4.835.315 y la clase alta con ingresos superiores a este último valor.

Mientras que la clase media y la clase baja se disputan entre casi el 60 % de la población, siguen siendo menos del 5 % las personas que tienen acceso a una calidad de vida más amable.

La desigualdad se ensancha en los hogares femeninos

Si bien es evidente la desigualdad que existe entre la vida rural y la vida urbana, a esta ecuación es necesario sumarle el factor de género tanto en materia de pobreza monetaria cómo en distribución de clases sociales. Según las cifras proporcionadas por el Departamento Nacional de Planeación (DPN), para 2024 el 32,8 % de los hogares liderados por mujeres se encontraban en situación de pobreza monetaria.

“La incidencia de la pobreza monetaria es superior en las mujeres que en los hombres en todos los dominios geográficos. No obstante, la brecha es más pronunciada en las zonas rurales, ya que las zonas urbanas, y especialmente las 13 ciudades principales, presentan una mayor paridad”, explica el informe del DNP.

Además, la pobreza que sufren las mujeres se extiende a ámbitos mucho más profundos que el solo ingreso que reciben. Según cifras del DANE, en 2024 además de las cifras ya mencionadas el 12,9 % de los hogares femeninos en Colombia sufrían de pobreza multidimensional.

Según el más reciente informe de la Supersolidaria con respecto a los estratos en los que se ubican las mujeres cabeza del hogar, se ve que el 41,85 % de las mujeres cabeza de familia se ubican en el estrato 3, seguidas por un 25,88 % ubicada en estrato 2 y un 19,76 % en estrato 1.

“Por otro lado, los estratos 4, 5 y 6 registran porcentajes menores [...], las mujeres cabeza de familia destacan los valores en estratos 5 (3.73 %) y 6 (1.39 %)”, explica el documento.

Las brechas económicas entre hombres y mujeres siguen marcando la agenda y, aunque se ve una ligera disminución general, son ellas quienes tienen una mayor probabilidad de caer en pobreza monetaria, especialmente si llevan una vida rural.

