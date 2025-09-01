Oro y plata suben de precio en medio de incertidumbre mundial: ¿a qué se debe?

Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Chris Ratcliffe

La plata subió por encima de los 40 dólares la onza por primera vez desde 2011 y el oro subió cerca de un máximo histórico.

La plata al contado subió un 2,6 %, hasta los 40,7599 dólares la onza, lo que eleva las ganancias este año a cerca del 40 %, mientras que el oro llegó a subir un 1,2 %, cotizando justo por debajo de su récord de abril, por encima de los 3500 dólares la onza.

Ambos metales han más que duplicado su valor en los últimos tres años, impulsados ​​por los crecientes riesgos en los ámbitos de la geopolítica, los negocios y el comercio global.

La razón detrás del alza de los metales

La última etapa del repunte en el oro y la plata ha sido impulsada por las expectativas de que el banco central estadounidense, Reserva Federal (Fed, por su sigla en inglés), reducirá las tasas de interés cuando los funcionarios se reúnan para su próxima reunión a finales de septiembre.

Además, es probable que un informe clave sobre el empleo en Estados Unidos este viernes se sume a las señales de un mercado laboral cada vez más moderado, apoyando el argumento a favor de los recortes.

“El oro y la plata han cobrado impulso repentinamente gracias a la alineación de los fundamentos y los factores técnicos”, afirmó Charu Chanana, estratega de Saxo Capital Markets Pte. Agregó que la preocupación por el futuro de la Fed impulsó las ganancias.

“Se superaron los niveles de resistencia clave de alrededor de 3.450 dólares para el oro y 40 dólares para la plata, lo que desencadenó compras por impulso”, dijo.

La perspectiva de menores costos de endeudamiento ha aumentado el atractivo de los metales preciosos que no generan rendimientos, que encontraron un respaldo adicional en la creciente demanda de refugio a medida que las reiteradas críticas del presidente estadounidense Donald Trump a las autoridades de la Reserva Federal han sembrado preocupaciones sobre la independencia del banco central.

La decisión de Trump de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, concluyó sin decisión judicial el viernes, y no se espera que se emita un fallo sobre si puede continuar en sus funciones antes del martes como mínimo. Es probable que esta decisión tenga importantes implicaciones para los mercados financieros globales y la confianza de los inversores en Estados Unidos.

Todo lo que suceda con la política estadounidense incide en el comportamiento de los precios de los metales. Otro asunto relevante dentro del panorama es que un tribunal federal de apelaciones dictaminó que los aranceles globales del presidente estadounidense se impusieron ilegalmente al amparo de una ley de emergencia, confirmando así un fallo de mayo del Tribunal de Comercio Internacional.

Sin embargo, los jueces permitieron que los gravámenes se mantuvieran vigentes mientras se tramita el caso, lo que sugiere que cualquier medida cautelar podría limitarse.

El oro se disparó a un récord de más de 3.500 dólares la onza en abril, después de que Trump revelara un plan inicial para introducir aranceles.

Desde entonces, los precios se han mantenido prácticamente dentro de un rango, ya que la demanda de activos refugio se redujo después de que el presidente diera marcha atrás en algunas de sus propuestas comerciales más agresivas.

Mientras tanto, la plata ha superado las ganancias del oro en lo que va de año, ya que los inversores se han volcado a los fondos cotizados en bolsa (ETF) respaldados por el metal blanco. Las tenencias en fondos cotizados en bolsa (ETF) de plata aumentaron por séptimo mes consecutivo en agosto.

El dólar también se ha debilitado, lo que ha impulsado el poder adquisitivo en importantes países consumidores como China e India.

“Los recortes de tipos de la Fed, la depreciación del dólar estadounidense, el aumento de las entradas de ETF y la mejora de las importaciones indias deberían impulsar el oro y la plata”, declararon Amy Gower y Martijn Rats, analistas de Morgan Stanley, en una nota enviada por correo electrónico. “Prevemos un aumento adicional de aproximadamente un 10 % para el oro, mientras que la plata se cotiza casi según nuestras previsiones, con potencial de sobrepasarlas”.

Esto ha reducido las reservas de metal en Londres y ha provocado una persistente escasez en el mercado. Las tasas de arrendamiento —que reflejan el coste de pedir prestado metal, generalmente por un corto periodo— se mantienen elevadas, en torno al 2 %, muy por encima de sus niveles habituales, cercanos a cero.

Los metales preciosos también han encontrado respaldo ante la preocupación de que podrían enfrentar aranceles estadounidenses, después de que la plata se agregara la semana pasada a la lista de minerales críticos de Washington, que ya incluye al paladio.

