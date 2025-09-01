Estos son los retos del Ministerio de Agricultura para el último año del Gobierno

Imagen de referencia. Foto: Cortesía Ministerio de Agricultura

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El agro ha sido una de las banderas del Gobierno del presidente Gustavo Petro desde que estaba en campaña. Y durante los años que lleva en el gobierno el renglón no ha pasado desapercibido, todo lo contrario.

El sector agropecuario ha protagonizado buenas noticias como el crecimiento económico y la expansión de las exportaciones, y retos importantes como la reforma agraria, eventos climáticos y las dificultades de productores arroceros y paperos porque su cultivo dejó de ser rentable.

Es bien sabido que el Estado tiene una deuda histórica con el campo, pues hay múltiples fallas estructurales que vienen desde hace décadas. La hoja de ruta para solucionar muchas de las falencias quedó plasmada en el punto uno del Acuerdo de Paz: la reforma rural integral. El reto ha sido su implementación.

En este sector en el que hay tantísimo por hacer, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, considera que uno de los retos más importantes para el cierre del Gobierno es crecer en área sembrada para que se cultive en al menos 6 millones de hectáreas en agricultura, pues hoy se está en 5,8 millones.

Se trata de “un hito en la política agraria desde los años 60: pasar de los 5 millones. No buscamos reducir la ganadería, sino que sea más eficiente para no tener 30 millones de vacas en 30 millones de hectáreas. Esto requiere también decisiones políticas, que estamos tomando de manera rigurosa y sustentadas en lo técnico y lo jurídico”, asegura la ministra.

La cartera también tiene el objetivo de mantener los indicadores de crecimiento, el volumen de producción y las áreas sembradas. Para eso se va a continuar con la línea de crédito agropecuario y crédito asociativo para la inversión en plantas de beneficio, secado, transformación, centros agroindustriales y demás.

Lo anterior está ligado a la discusión sobre la democratización la tenencia de la tierra y los conflictos de uso del suelo. “Lo hemos hecho, por ejemplo, a través de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos y de garantizar el derecho humano a alimentación”, destaca Carvajalino.

Los retos de las entidades adscritas al Ministerio

De acuerdo con Carvajalino, estas son las metas de las entidades que hacen parte del Minagricultura:

La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) debe hacer que los planes integrales de desarrollo rural —cerca de $600.000 millones aprobados— entren en ejecución rápida, además de los procesos de comercialización y asociatividad.

La Agencia Nacional de Tierras debe llegar al millón de hectáreas gestionadas para el Fondo Nacional de Tierras en procesos agrarios y compras directas.

También debe finiquitar la compra del fondo de reparación de víctimas y del FRISCO (Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado) y llevar a titulación todos los bienes adquiridos de propiedad privada. Se trata de unas 400.000 hectáreas que deben llegar a adjudicación definitiva.

De otro lado, se busca seguir avanzando en zonas de reserva campesina y consolidar la apuesta de constitución, ampliación y saneamiento en territorios indígenas, pues se han constituido más de 100 resguardos en este periodo.

Con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) se fortalecerán procesos asociativos para cadenas de frío. La meta es consolidar la pesca artesanal marítima y de río con una lógica de comercialización eficiente y segura.

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) tiene la apuesta de diplomacia sanitaria muy importante porque busca abrir mercados en China y Asia y reforzar la certificación de granjas agroexportadoras.

La Corporación colombiana de investigación agropecuaria (Agrosavia) tiene el reto de ser una entidad de cara al campesinado y no solo a gremios, de acuerdo con la ministra.

Además, la cartera espera consolidar el trabajo que hemos hecho de cara a la Segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural que se realizará en Cartagena del 24 al 28 de febrero de 2026.

“Buscamos, en el marco del evento, concretar un plan de reforma agraria y desarrollo rural para Colombia que le permita a los próximos gobiernos tener una ruta de trabajo y al movimiento agrario fijar un horizonte hacia dónde seguir transformando el país. Queremos avanzar en muchas apuestas institucionales para recuperar la gobernanza en la producción agropecuaria”, concluye Carvajalino.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.