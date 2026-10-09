¿Por qué Colombia tiene una de las inflaciones más altas de América Latina?

Chile cerró septiembre con una inflación anual de 4,1 %. Perú, con un 4,17 %. Colombia, con el 6,29 %, como lo dio a conocer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) esta semana. Los precios en el país crecen a un ritmo mayor que en esas dos economías, y la brecha respecto a la región, según José Luis Mojica, gerente de Investigaciones Macroeconómicas de Bancolombia, no es de ahora: se ve desde finales del año pasado.

Mojica ubica a Colombia como la economía latinoamericana con el registro de inflación más elevado "dentro de los pares comparables", es decir, las grandes economías de la región. Además de Chile y Perú, él nombra a México y Brasil. De esos dos ya hay dato de septiembre: 3,45 % en México y 4,58 % en Brasil.

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Inflación en Colombia Vs. América Latina

Para poner la inflación de Colombia en contexto, se toman las cifras de agosto. No es el dato más reciente, pero sí el último mes con cifra publicada en la mayoría de las economías de la región, y permite comparar el mismo periodo en todas. Con ese corte, solo Venezuela, Argentina y Cuba tienen una inflación anual más alta que Colombia (6,24 %). Honduras queda casi a la par, con 6,20 %. Los otros 13 países de la tabla, los que están por debajo de Colombia, promedian 3,5 %. En todos los casos se trata de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor frente a agosto de 2025.

País Inflación anual (agosto 2026) Venezuela 534,21 % Argentina 33,5 % Cuba 25,19 % Colombia 6,24 % Honduras 6,20 % República Dominicana 5,13 % Bolivia 5,02 % Uruguay 4,55 % Brasil 4,22 % Chile 4,1 % Perú 4,06 % Guatemala 3,37 % México 3,26 % El Salvador 3,19 % Paraguay 1,5 % Ecuador 1,12 % Costa Rica -0,17 %

¿Por qué en Colombia la inflación es más alta?

La inflación básica (la medida que deja por fuera los alimentos y la energía) muestra que la diferencia de precios entre Colombia y la región no se explica solo por lo que pase con la comida o con la energía, elementos cuyos precios suelen ser los más volátiles de la canasta.

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Según un análisis del Banco de Bogotá, la inflación básica de Colombia y la del resto de América Latina llegaron a estar casi a la par hacia agosto de 2025, alrededor de 5 %. Desde entonces, la colombiana volvió a subir, hasta cerca de 6,3 % en agosto de 2026, mientras el promedio regional bajó a cerca de 4 %. Para Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas de la entidad, se trata de un problema "muy propio" de Colombia: los servicios.

Esos servicios, explica Pérez, tienen dos aristas. La primera son los arriendos, que por ley dependen de la inflación del año anterior: si fue alta, suben en esa proporción alta, y si fue baja, el ajuste también lo es. Según Pérez, como 2025 cerró con una inflación de más de 5 %, los cánones de este año se ajustan con ese referente. El informe del Banco de Bogotá registra que en septiembre los arriendos subieron 0,47 % frente a agosto y que su variación anual llegó a 5,07 %, un máximo desde enero.

La segunda arista son los servicios sin contar el arriendo, donde pesa mucho el salario mínimo. Con un ajuste elevado como el de este año (el salario mínimo de 2026 subió un 23,7 % frente al de 2025) estos han tenido aumentos importantes, como lo afirma Pérez. El experto pone dos ejemplos: servicios de guardería y servicios de veterinaria, con variaciones de precios cercanas al 12 % frente a una inflación de 6 %. Es decir, "(los precios de estos rubros) están duplicando la velocidad", agrega. En conjunto, esos servicios tienen una inflación por encima de 9 %. Eso "tiene que ver mucho con el tema de salario mínimo", reitera el director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá.

El salario mínimo también está dentro de las explicaciones de Bancolombia. Para José Luis Mojica, buena parte de las razones por las que la inflación colombiana se separó de la tendencia de la región tiene "absolutamente todo que ver" con el reajuste del salario mínimo este año.

A eso suma los mecanismos de indexación de bienes y servicios: cerca del 60 % de la inflación, afirma Mojica, está atada a referencias del año pasado (como el IPC) o a esos aumentos del salario mínimo. El resultado, explica el experto, es que los procesos inflacionarios son persistentes y difíciles de sortear, porque se prolongan en el tiempo. Mojica advierte además que cualquier incremento del salario mínimo por encima del referente técnico, que es la inflación más la productividad, termina derivando en presiones inflacionarias.

Alimentos y energía

Según Pérez, los precios de los alimentos en Colombia llevan cerca de un año con una inflación elevada y, en un horizonte más largo, han venido subiendo. Lo atribuye a temas climáticos propios del país y a insumos agrícolas más costosos, algo que más recientemente se compensó un poco con la tasa de cambio.

Sobre el dato de inflación de septiembre, Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research, resaltó: "Al interior de los alimentos, se observó una importante aceleración de los perecederos, mientras que las carnes y procesados se mantuvieron relativamente estables".

En septiembre, precisamente, los alimentos subieron 0,78 % en el mes, frente a 0,37 % del IPC total, y fueron la división que más empujó la inflación. En doce meses, pasaron de 6,10 % en agosto a 6,74 %. Pesaron sobre todo las hortalizas y legumbres frescas (9,10 % en el mes), con el tomate (10,47 %) y las papas (7,29 %) a la cabeza; también subieron los huevos (2,29 %). Las papas cuestan 78,24 % más que hace un año.

Para el Banco de Bogotá, el aumento mensual de 0,78 % es alto para una época del año en la que las variaciones tienden a ser más bien nulas, y deja la inflación anual de los alimentos muy cerca de los máximos de los últimos tres años.

A eso se suma la energía. Pérez explica que en los últimos meses ha habido presión en este frente: por lo que viene con el fenómeno de El Niño, la energía en bolsa se ha encarecido, y eso se convierte en mayores precios para los consumidores.

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Ese fenómeno podría pesar todavía más en las variaciones de los precios al consumidor. De hecho, el último trimestre de 2026 podría ser determinante para el rumbo de la inflación en Colombia, pues podría concentrar la mayor intensidad de El Niño. Así lo plantea Deloitte, que en un reciente informe recoge las estimaciones de la NOAA, la agencia climática de Estados Unidos: hay más de 90 % de probabilidad de que el fenómeno sea muy fuerte entre finales de 2026 y comienzos de 2027, y 75 % de que se convierta en el más intenso desde 1950.

Con menos lluvia y más calor, el campo produce menos y producir cuesta más, y esa menor oferta puede llegar rápido al bolsillo del consumidor. El informe recoge estudios que estiman que un evento fuerte podría elevar en 4,65 % la inflación de alimentos y sumar cerca de un punto porcentual a la inflación total.

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Del lado de la energía, las hidroeléctricas aportan entre 70 % y 85 % de la electricidad del sistema interconectado colombiano, y cuando bajan los embalses hay que recurrir a las térmicas, que dependen más del gas importado, que es hasta 77 % más costoso que el producido en el país.

Por lo tanto, como lo advierte el informe, podrían venir nuevas presiones sobre las tarifas de electricidad y gas. Para Daniel Zaga, socio economista en jefe de Deloitte Spanish Latin America, El Niño es "uno de los principales riesgos macroeconómicos para Colombia en el corto plazo".

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David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, afirma que los mayores costos de energía, transporte e insumos productivos "pueden hacer que la inflación sea más persistente y obligar a los bancos centrales a mantener una postura monetaria restrictiva durante más tiempo".

¿Qué pasará con la inflación?

La Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Económicos del Banco de la República, en su edición de septiembre, muestra que el mercado espera una inflación de 6,81 % al cierre de 2026, según la mediana de sus respuestas. En la encuesta de agosto, esa cifra era 6,60 %.

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Fedesarrollo, en su informe de Prospectiva Económica de octubre, subió su estimación de inflación a 6,95 % para el cierre de 2026 y espera 5,29 % para las mismas fechas de 2027. Además, el centro de pensamiento no ve la inflación dentro del rango meta del Banco hasta 2029, con 3,73 %.

Por su parte, el Banco Mundial señala, en su informe Panorama económico de América Latina y el Caribe, publicado esta semana, que se prevé que la inflación en Colombia se mantenga por encima de la meta del banco central durante todo el horizonte de proyección. Eso la separa de la mayoría de las economías de la región, que volverían a ubicarse dentro de su rango meta, o cerca de él, en 2026 y 2027.

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