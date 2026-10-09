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¿Por qué Colombia tiene una de las inflaciones más altas de América Latina?

En septiembre, la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Colombia fue de 6,29 %. Los precios crecen a un ritmo mayor que en Chile, Perú o México. ¿Por qué?

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Redacción Economía
Imagen de billetes colombianos de 50 mil pesos encima de billetes de otras denominaciones y al lado de monedas colombianas.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images - Getty Images

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Chile cerró septiembre con una inflación anual de 4,1 %. Perú, con un 4,17 %. Colombia, con el 6,29 %, como lo dio a conocer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) esta semana. Los precios en el país crecen a un ritmo mayor que en esas dos economías, y la brecha respecto a la región, según José Luis Mojica, gerente de Investigaciones Macroeconómicas de Bancolombia, no es de ahora: se ve desde finales del año pasado.

Mojica ubica a Colombia como la economía latinoamericana con el registro de inflación más elevado "dentro…

Por Redacción Economía

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Comentarios
  • Japz(39664)Hace 5 minutos
    El salario mínimo venía rezagado y al menos en las últimas 3 décadas había sido deficitario. El gobierno anterior hizo un ajuste drástico, pero socialmente justo, que redujo en buena medida la gran brecha entre las clases “socioeconómicas “. Colombia tiene un gran potencial para lograr más equidad, pero necesitamos sostener y fortalecer nuestra independencia como la promovió Camilo Torres Tenorio hace 200 años.
  • Marcus(78331)Hace 46 minutos
    Solucion simple y sencilla es desindexar economia: TODO lo atado al IPC y SMMLV debe desprenderse y reglar porque no dependen economicamente de los mismos, Multas, DIAN, servicios publicos, costos notariales y demas atados al IPC e SMMLV, deben liberarse o ajustarse max 0.10% de la inflacion del año anterior e igualmente el arriendo y demas. Asimismo, los salarios y pensiones superiores a 10 SMMLV no deben crecer mas allá del 20% del IPC. Arroz sube igual a obrero que a directivos mismo %
  • Dolores Colombia(e55c6)Hace 53 minutos
    La Patria milagro
  • Carlosé Mejía(19865)Hace 1 hora
    El alza en los servicios públicos no lo explica todo, es apenas una parte del problema. Lo demás es lo que acabo de explicar. En síntesis, los colombianos le pagamos el impuesto de la inflación a los compatriotas que reciben dineros del exterior y a los delincuentes en general.
  • Carlosé Mejía(19865)Hace 1 hora
    La explicación inmediata es que, así haya pobreza y desempleo, circula demasiado dinero. Y, ¿a qué se debe esto? A los recursos provenientes de las remesas, el narcotráfico, la minería ilegal, las actividades ilícitas y, aunque moleste decirlo, a la última alza del SMLMV. La economía sigue enferma y las medidas que puede tomar el estado, a través del banco central, resultan insuficientes.
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