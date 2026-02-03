Récord de envíos de aguacate mexicano hunde precios en EE. UU.

Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Kena Betancur

El precio del aguacate en Estados Unidos cayó con fuerza antes del Super Bowl. De acuerdo con la firma de análisis de consumo Circana, a finales de diciembre los precios de esta fruta bajaron más de 19 % frente al mismo periodo del año anterior.

El descenso se produjo tras un aumento récord de las importaciones. En las cuatro semanas previas al Super Bowl (la justa deportiva más importante del fútbol americano, que se llevará a cabo este 8 de febrero), Estados Unidos importó alrededor de 131 millones de kilos de aguacate desde México, la mayor cantidad registrada hasta la fecha, según reportes de Avocados From Mexico.

El mayor flujo de producto responde a una cosecha excepcional en México, favorecida por las abundantes lluvias del año pasado. Con ello, Estados Unidos habría importado más de 2.500 millones de libras de aguacate en el año fiscal que termina en junio, un volumen récord.

“Eso nunca había sucedido antes”, dijo Álvaro Luque, presidente y director ejecutivo de Avocados From Mexico, al señalar que la fruta fue no solo más abundante, sino también de mayor tamaño.

El escenario contrasta con el observado antes del Super Bowl de 2025, cuando varios años de sequía elevaron los precios, en medio de preocupaciones por posibles aranceles del presidente Donald Trump. Finalmente, los aguacates mexicanos quedaron exentos.

Estados Unidos obtiene cerca del 90 % de sus aguacates de México, casi en su totalidad de la variedad Hass.

En el comercio minorista, los precios se ubican actualmente entre USD 70 centavos y USD 1,50 por unidad, dependiendo del punto de venta. Durante la pandemia, los aguacates llegaron a costar entre US$2 y US$3 cada uno.

La caída del precio del aguacate contrasta con la evolución de otros alimentos. Según NielsenIQ, los precios de alimentos y bebidas en ese país han aumentado 47 % desde 2016. En el último año, la carne fresca subió 7 % y el café empacado 12 %. Aun así, NielsenIQ encontró que los consumidores siguen comprando aguacate, pese a recortar otros productos.

Colombia aumenta envíos

Colombia también ha incrementado sus despachos de aguacate al mercado estadounidense. Cifras del sector señalan que en el primer semestre de 2025 los envíos sumaron alrededor de 38.600 toneladas métricas. Colombia cerró 2025 con exportaciones hacia Estados Unidos entre 68.000 y 74.800 toneladas métricas.

