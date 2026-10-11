Lo primero que hay que decir es que los otros cinco premios (Medicina, Física,…

Su nombre completo es Premio Sveriges Riksbank en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel , y la propia página oficial de los galardones aclara que, en rigor, no es un Nobel.

Entre el 5 y el 9 de octubre de este año se anunciaron los Premios Nobel de Medicina, Física, Química, Literatura y Paz. Este lunes 12 de octubre le toca al de Economía. Sin embargo, no es un Nobel propiamente, aunque así se le conoce. ¿Por qué entonces se anuncia junto con los demás?

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¿Por qué se dice que el Nobel de Economía es “falso”? Su historia y cuánto pagará en 2026

Lo primero que hay que decir es que los otros cinco premios (Medicina, Física, Química, Literatura y Paz) salen del testamento que Alfred Nobel, el inventor de la dinamita, firmó en 1895. En ese documento, él decidió que su fortuna sirviera para premiar a quienes hubieran conferido el mayor beneficio a la humanidad.

Por no aparecer en el testamento de Alfred Nobel, el de Economía no es un Nobel propiamente: lo instituyó en 1968 el banco central de Suecia, que además paga el premio.

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¿Entonces, qué papel juega la Fundación Nobel en todo esto? Esta institución privada, creada en 1900 con base en el testamento de Alfred Nobel, administra los fondos para los cinco premios originales y representa ante el exterior a las entidades que los entregan. Cuando el banco central de Suecia, hace casi 60 años, ofreció una donación para crear el galardón de Economía, la Fundación la aceptó, pero dijo que era una decisión excepcional y que no abría la puerta a nuevos premios.

Lo que acerca este premio a un Nobel es que lo concede una de las instituciones que otorgan los galardones originales: la Real Academia Sueca de Ciencias, que también entrega los de Física y Química, bajo el mismo proceso de selección.

¿Por qué se le llama el "falso Nobel"?

Uno de los primeros en criticar este galardón fue, de hecho, uno de sus ganadores. Friedrich Hayek, que recibió el premio en 1974, aprovechó su discurso durante el banquete para agradecer al banco central de Suecia, pero también para sorprender a los comensales al decir que, si lo hubieran consultado, habría desaconsejado crear el galardón.

Para él, el premio le da a una persona una autoridad en economía que nadie debería tener. En las ciencias naturales, decía Hayek, esa autoridad no importa tanto, pero en economía puede llevar a que el mundo trate al ganador como experto en todos los problemas de la sociedad, hasta que él mismo termine creyéndoselo.

Incluso, la familia de Alfred Nobel tampoco ha visto este galardón con buenos ojos. Peter Nobel, descendiente de un hermano de Alfred, le dijo en 2005 a AFP que el premio de Economía se instaló y se entrega como si fuera un Nobel, pero que es una jugada de relaciones públicas de los economistas para mejorar su reputación.

Del otro lado está la Academia, que sostiene que concede el premio con los mismos principios que los otros Nobel, para así reconocer a quien (o quienes) haya hecho el trabajo de mayor significancia en las ciencias económicas.

En varias de las últimas entregas, la Real Academia de las Ciencias de Suecia ha mostrado cierta inclinación por reconocer a economistas que han dedicado gran parte de su carrera a investigar y desentrañar las causas y consecuencias de las inequidades desde diferentes ángulos, lo que contrasta con el legado histórico del premio, que tradicionalmente ha destacado contribuciones más técnicas, como las enfocadas en la teoría económica, la econometría o la macroeconomía.

Este un debate que se da cada mes de octubre, todos los años, cuando se anuncian los galardones.

¿Cuánto pagará el Nobel de Economía en 2026?

La Fundación Nobel anunció el 18 de septiembre que cada premio será de 12 millones de coronas suecas, un millón más que antes. El de Economía se iguala a ese monto, aunque lo paga el banco central de Suecia, como decíamos líneas arriba. Son unos 1,21 millones de dólares, es decir, cerca de 3.865 millones de pesos colombianos

Ese dinero no es necesariamente para una sola persona. Si hay más de un laureado, la suma se reparte. El año pasado, cuando el monto era de 11 millones de coronas suecas, el reconocimiento fue para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, por explicar el crecimiento económico impulsado por la innovación.

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La Academia dividió el premio en dos mitades. Mokyr, profesor de la Universidad Northwestern, recibió una: 5,5 millones de coronas, unos 600.000 dólares. La otra la compartieron Aghion y Howitt, que se llevaron 2,75 millones de coronas cada uno, cerca de 300.000 dólares por cabeza.

¿Cuándo se entrega el Premio Nobel de Economía en 2026?

Hay que separar dos fechas: la del anuncio y la de la entrega.

El nombre del ganador (o ganadores) se conoce este lunes 12 de octubre. La Academia lo anunciará a las 11:45 de la mañana en Suecia, es decir, hacia las 4:45 a. m. en Colombia.

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Pero la medalla, el diploma y el dinero se entregarán el 10 de diciembre. Ese día, aniversario de la muerte de Alfred Nobel, se realiza una ceremonia en Estocolmo donde se entregan los reconocimientos de Medicina, Física, Química y Literatura. Los galardonados reciben sus medallas de manos del rey de Suecia. El de Paz es el único que se entrega en otra ciudad (Oslo, Noruega).

En este caso, un comité de ciencias económicas, que preside el profesor de economía John Hassler, tiene la ardua tarea de escoger candidatos entre los nombres que le envían nominadores invitados mediante cartas formales. De hecho, nadie puede postularse por su cuenta: solo pueden proponer candidatos los miembros de la Academia, los del comité y quienes ya ganaron el premio. La última palabra la tiene la Real Academia Sueca de Ciencias.

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¿Quiénes han ganado el Nobel de Economía?

Entre 1969 y 2025, el premio se entregó 57 veces a 99 laureados. Estos han sido los ganadores de los últimos cinco años:

2025: Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, por explicar el crecimiento económico impulsado por la innovación.

Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, por explicar el crecimiento económico impulsado por la innovación. 2024: Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson, por sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y cómo afectan la prosperidad.

Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson, por sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y cómo afectan la prosperidad. 2023: Claudia Goldin, por avanzar en la comprensión de los resultados de las mujeres en el mercado laboral.

Claudia Goldin, por avanzar en la comprensión de los resultados de las mujeres en el mercado laboral. 2022: Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond y Philip H. Dybvig, por su investigación sobre bancos y crisis financieras.

Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond y Philip H. Dybvig, por su investigación sobre bancos y crisis financieras. 2021: David Card, por sus aportes empíricos a la economía laboral, y Joshua Angrist y Guido Imbens, por sus aportes metodológicos al análisis de relaciones causales.

La ganadora más joven sigue siendo Esther Duflo, que tenía 46 años cuando recibió el premio en 2019. El de más edad es Leonid Hurwicz, que tenía 90 en 2007. Duflo es además una de las pocas mujeres en la lista: son solo tres de los 99 laureados. Las otras dos son Elinor Ostrom, la primera, en 2009, y Claudia Goldin, en 2023. Este lunes 12 de octubre se realizará la edición 58 del premio.

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