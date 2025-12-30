Dólar hoy en Colombia: precio de la divisa para este martes 30 de diciembre

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera para este martes es de COP 3.706,97. Imagen de referencia. Foto: Getty Images/Science Photo... - KTSDESIGN

A pocos días de cerrar 2025, en la jornada de este martes 30 de diciembre, el dólar en el mercado spot abrió en COP 3.730, lo que representó una caída de COP 24,77 frente al precio de cierre del lunes, cuando la divisa terminó en COP 3.754,77.

No obstante, durante las primeras horas de negociación el dólar repuntó y alcanzó niveles de COP 3.764, en una sesión marcada por la volatilidad y movimientos al alza de la divisa.

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera para este martes es de COP 3.706,97, lo que representa una caída de COP 9,08, equivalente a un descenso del 0,24 % frente a la tasa vigente el día anterior.

La TRM para este 30 de diciembre muestra una disminución del 15,79 %, equivalente a COP 695,01, en comparación con el mismo día del 2024. Frente a un mes atrás, la tasa también registra una reducción del 1 %, es decir, COP 37,46 menos.

Los factores que pueden mover los mercados este martes

Los mercados internacionales arrancan la jornada atentos a varios frentes que podrían influir en el comportamiento de las monedas, las materias primas y los activos financieros, en un contexto de menor liquidez típico del cierre de año.

Uno de los focos está en el mercado de los metales, donde la plata y el oro registraron fuertes movimientos tras una toma de ganancias técnica. La plata se recuperó luego de su mayor caída diaria en más de cinco años, en un escenario marcado por ajustes en los márgenes de negociación, desmonte de posiciones apalancadas y una liquidez reducida, factores que han amplificado la volatilidad reciente. Pese a estos vaivenes, los metales preciosos siguen mostrando un balance anual positivo, apoyados por compras de bancos centrales y recortes de tasas de interés en Estados Unidos.

A esto se suma el repunte de las tensiones geopolíticas en Asia, luego de que China realizara ejercicios militares de gran escala alrededor de Taiwán, incluyendo el lanzamiento de cohetes hacia aguas cercanas a la isla. Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó dramatismo a las maniobras, el episodio generó nerviosismo en los mercados asiáticos y presionó a la baja acciones vinculadas al transporte y la tecnología, en una región clave para las cadenas globales de suministro.

Otro elemento bajo seguimiento es el mercado petrolero. Delegados de la OPEP+ señalaron que el grupo mantendría su decisión de pausar nuevos aumentos de producción cuando se reúna esta semana, en medio de señales de un exceso de oferta global y de una demanda más débil. Los precios del crudo acumulan fuertes caídas en el año, y la incertidumbre geopolítica —incluyendo sanciones, conflictos y tensiones internas entre países productores— sigue siendo un factor de riesgo para los mercados energéticos.

