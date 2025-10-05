Logo El Espectador
Economía
Macroeconomía

Primer ministro de Canadá se reunirá con Trump para discutir temas arancelarios

Tras la guerra arancelaria desatada por el presidente de los Estados Unidos, el primer ministro de Canadá viajará a la Casa Blanca para negociar con Trump.

Agencia AFP
05 de octubre de 2025 - 08:19 p. m.
Primer ministro de Canadá se reunirá con Trump para discutir temas arancelarios
Foto: AFP - JIM WATSON
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció el pasado viernes 3 de octubre que, el próximo martes 7 de octubre, viajará a Washington para discutir sobre aranceles aduaneros con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según un comunicado del gobierno canadiense, se trata de una “visita de trabajo” para abordar “prioridades compartidas en una nueva relación económica y de seguridad” entre ambos países.

Esta será la segunda visita de Carney a la Casa Blanca desde su elección en abril.

La guerra comercial lanzada por la administración Trump ha perturbado significativamente las relaciones entre ambos vecinos y afectado a la economía canadiense.

Canadá, cuyo principal socio comercial es Estados Unidos, registró una caída de su PIB de cerca del 1,5 % en el segundo trimestre y una baja de las exportaciones del 27 %. Trump impuso aranceles a ciertos productos canadienses no cubiertos por el T-MEC, que es es un tratado entre México, Canadá y Estados Unidos hecho con el objetivo de facilitar y abaratar el intercambio comercial eliminando aranceles y simplificando normativas.

Este acuerdo, vigente desde 2020, será revisado por los tres países en los próximos meses. El presidente republicano espera renegociarlo garantizando condiciones más favorables para los fabricantes estadounidenses.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

