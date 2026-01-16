Producción de pollo y huevo alcanzó récord en 2025: ¿cómo se proyecta el sector en 2026?

Cada colombiano come 366 huevos y 37,8 kilos de pollo al año, de acuerdo con Fenavi. Foto: Agencia Bloomberg

El 2025 fue un año histórico para la avicultura en Colombia. Así lo confirmó la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), al presentar los resultados del sector.

Se trata de una de las industrias más dinámicas y esenciales para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico del país. En total, el sector avícola produjo 3.167.500 toneladas de proteína con una tasa de crecimiento del 9,1 % respecto al 2024.

El valor total de la producción alcanzó los COP 44,5 billones. El huevo alcanzó los 19.402 millones de unidades, permitiendo alcanzar un consumo por persona al año de 366 huevos, es decir, uno por día.

Por su parte, el sector de pollo tuvo una producción de 2.003.000 toneladas, con un consumo per cápita de 37,8 kilogramos. Estas cifras son positivas para el sector. El gremio resalta que esto muestra que son proteínas de fácil acceso y versatilidad.

Además, la actividad pecuaria se expande en el país, ya que el año pasado se registraron granjas en 676 municipios colombianos, 19 más en comparación con 2024 (657).

Al respecto, el presidente de Fenavi, Gonzalo Moreno, expresa que se trata de una buena noticia, aunque han identificado que la producción se ha ido alejando de los centros urbanos. Esto se da por la presión que hay en el suelo rural debido al alto costo de la tierra y los proyectos urbanísticos.

Y añade que en el país se consume muy poca proteína, por lo que se está muy lejos de llegar a los techos del consumo per cápita, especialmente en los sectores que tienen menos ingresos.

Los retos y la expansión para 2026

Aunque el mercado doméstico es clave, los avicultores ya han avanzado en llegar y ser relevantes en otros mercados del mundo. Esa es una de las prioridades para este 2026.

Desde hace más de siete años, la Federación viene trabajando en la apertura de mercados internacionales a través de una estrategia interinstitucional con el acompañamiento de entidades como el ICA y el Invima.

En los últimos dos años se exportaron 51,3 millones de huevos a Cuba, equivalentes a 198 contenedores. En 2025 iniciaron las exportaciones de ovoproductos a este mismo país con el envío de 1.800 kilogramos de huevo en polvo.

Respecto a carne de pollo, se registraron dos exportaciones por un total de 27.144 kilogramos a Japón. En total, son ocho empresas del sector avícola que ya son exportadoras.

El sector ha generado ingresos combinados por aproximadamente USD 6,4 millones por concepto de exportaciones, unos COP 25.900 millones.

Además, se confirmó la viabilidad para exportar huevos para quebrar (breaking eggs) a Estados Unidos, por parte del gobierno estadounidense. Y recién se conoció que las autoridades sanitarias de China vendrán a Colombia para visitar las plantas de beneficio de pollo, lo que amplía las oportunidades de exportación avícola.

Para este 2026, el sector está trabajando en abrir los mercados de:

China en pollo.

Medio Oriente en pollo.

Estados Unidos en pollo y huevo de mesa (ya está autorizado el ingreso del huevo de uso industrial).

“Los resultados son la evidencia del esfuerzo conjunto entre el sector privado y las instituciones del Estado, que durante años han trabajado en abrir mercados internacionales para los productos avícolas colombianos”, resalta Moreno.

Al respecto, el sector cuenta con la capacidad productiva suficiente para abastecer el mercado nacional y atender la demanda internacional. Fenavi resalta su progreso en materia de sanidad, sostenibilidad, competitividad e infraestructura.

