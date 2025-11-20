Proyecciones económicas: este es el panorama a un mes de cerrar el año

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

Los analistas que participaron de la Encuesta de Opinión Financiera, realizada por el Centro de Investigación Económica y Social Fedesarrollo dieron sus proyecciones de los datos más relevantes de la economía colombiana en el cierre de 2025 y en años posteriores.

Tasa de interés del Banco de la República

El pasado mes de octubre, la Junta Directiva del Banco de la República decidió mantener la tasa de intervención en 9,25 %. Cabe mencionar que este año la tasa de intervención ha tenido nada más un recorte, hecho a inicios de año, pasando de 9,50 % a 9,25 %.

La próxima reunión en la que se decidirá que sucede con esta cifra será el próximo 19 de diciembre de 2025.

Para el mes de noviembre de 2025, los analistas encuestados por Fedesarrollo esperan que la tasa de intervención se mantenga en 9,25 %, y que muy probablemente esta sea a cifra que cierre el año llegando, incluso, hasta febrero de 2026 en el mismo número.

Inflación

En octubre, la inflación anual se ubicó en 5,51 %, superando el pronóstico de los analistas, que fue de 5,47 %.

En noviembre, la encuesta de Fedesarrollo prevé que la inflación se ubicará en 5,45 %, con una cifra mínima de 5,40 % y máxima de 5,48 % en el Índice de Precios al Consumidor.

Para diciembre de 2025, la proyección apunta a una inflación en 5,37 %, con un rango de variabilidad de 5,29 % y 3,41 %. Así las cosas, las expectativas del mercado aún se mantienen fuera del rango meta del Banco de la República (2 %-4 %).

En cuanto a las expectativas a 12 meses (noviembre de 2026), los analistas encuestados por Fedesarrollo proyectan una inflación en 4,52 %.

Crecimiento económico

El pronóstico de crecimiento económico (PIB) para 2025 está entre 2,5 % y 2,6 %, con 2,6%. La mediana para 2026 se situó en 2,9 %, ubicándose en un rango entre 2,8 % y 2,9 %.

Cabe recordar que la cifra de crecimiento para el tercer trimestre de 2025 publicada por el DANE fue de 3,6 %. El pronóstico de crecimiento para el cuarto trimestre de 2025 se ubicó en 2,7 %.

Tasa de Cambio

La tasa de cambio cerró octubre en un promedio de COP 3.870, con una apreciación mensual de 0,8 %, alcanzando el máximo del mes el 15 de octubre con COP 3.933 y su valor mínimo el 20 de octubre con COP 3.808. El dato observado fue COP 66 menor al esperado en la encuesta de octubre que se ubicaba en COP 3.936.

Para el mes de noviembre, los analistas consideran que la tasa de cambio se ubicará en un rango entre COP 3.773 y COP 3.855, con COP 3.800 como respuesta mediana.

En cuanto al cierre del año, los analistas esperan una tasa de cambio de COP 3.900, lo que representa una caída frente al pronóstico anterior (COP 4.000).

Petróleo

El petróleo de referencia Brent promedió los USD 65,1 en octubre, mostrando una reducción mensual de 2,8 % y ubicándose USD 1,6 por encima de lo esperado por los analistas (USD 63,5).

Para el cierre de noviembre, los analistas indican que el petróleo se ubicará en un rango entre USD 63 y USD 65, con USD64 dólares como respuesta mediana.

Por último, para diciembre de 2025, esperan un precio de USD 62,3 (disminuyendo frente a la expectativa de octubre).

