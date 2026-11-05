Se desploman las acciones tecnológicas en Wall Street: ¿por qué?

El motivo es el temor a que el nuevo mapa político traiga más regulación para los centros de datos, las instalaciones donde se procesa…

Las acciones tecnológicas se desplomaron este jueves, 5 de noviembre, en Wall Street, dos días después de las elecciones legislativas en Estados Unidos, en las que los demócratas obtuvieron la mayoría en ambas cámaras del Congreso. En un momento de la sesión, el Nasdaq 100 llegó a caer 6,24 %, el S&P 500 llegó a perder 3,7 % y un fondo cotizado que sigue a las acciones de semiconductores se hundió más de 12 %.

El motivo es el temor a que el nuevo mapa político traiga más regulación para los centros de datos, las instalaciones donde se procesa la información que sostiene la nube y la inteligencia artificial, y que eso reduzca la demanda de semiconductores. Muchos de los políticos electos, entre ellos gobernadores, prometieron frenarlos con medidas como moratorias a nuevos proyectos.

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Texas, el estado con más centros de datos

Para los analistas, buena parte de la preocupación pasa por Texas, el estado con más centros de datos. La llegada de Gina Hinojosa a la gobernación es vista como el peor escenario para quienes desarrollan estas instalaciones, que ya venían lidiando con una suspensión de las aprobaciones bajo Greg Abbott. Durante su campaña, Hinojosa pidió reiteradamente una moratoria inmediata.

“El mercado está empezando a descontar la posibilidad de que haya más regulaciones contra los centros de datos provenientes del estado con mayor presencia de estas instalaciones”, dijo en declaraciones a Bloomberg Ohsung Kwon, estratega jefe de renta variable de Wells Fargo, en referencia a Texas. A la presión vendedora se sumó la reacción decepcionante del mercado a los resultados de Arm Holdings y Qualcomm.

Teléfonos que no paran de sonar

La mesa de negociación de acciones de Goldman Sachs recibió una avalancha de llamadas de inversionistas que querían saber hasta dónde podía profundizarse la venta. Compradores, casi ninguno. El miércoles había sido una de sus sesiones más activas del año, y este jueves, según John Flood, responsable de servicios de ejecución de acciones para las Américas del banco, fue lo contrario.

“Nuestros teléfonos no paran de sonar con pedidos de información sobre lo que está pasando. Lamentablemente, no estamos viendo mucho”, escribió Flood en una nota a clientes. Según su relato, los inversionistas habían reducido el riesgo antes de las elecciones, el repunte del miércoles los tomó por sorpresa y los devolvió al mercado, y ahora los fondos de cobertura venden parte de las acciones de las grandes empresas de nube que compraron en esa sesión. Los corredores con mucha exposición a inversionistas minoristas reportan, por segundo día consecutivo, marcados desequilibrios hacia las ventas.

Flood también describió una presión que viene de todo el mercado, con inversionistas usando fondos que replican índices para reducir su exposición. El volumen negociado del SPDR S&P 500 ETF estaba 160 % por encima del promedio de 20 días, el del Invesco QQQ duplicaba su promedio y el del VanEck Semiconductor ETF estaba 150 % arriba. La negociación de acciones ligadas a memorias DRAM aumentaba 75 %. “Esto parece mucho”, escribió. “Siempre está más oscuro antes del amanecer”.

Lo que empezó como una rotación desde las acciones de semiconductores se convirtió en un desplome generalizado, según la nota. En su punto más bajo, el sector de tecnología de la información llegó a caer hasta 7 %, el Nasdaq 100 perdió 5,9 % y el índice de semiconductores de la Bolsa de Filadelfia, conocido como SOX, cedió más de 10 %, en camino a su peor jornada desde marzo de 2020, cuando la pandemia golpeó los mercados.

¿Están huyendo los inversionistas de la tecnología?

Algunos operadores advirtieron contra leer lo que pasa como un cambio de fondo en las preferencias de los inversionistas. Christina Jones, del equipo de derivados de acciones de JPMorgan, escribió en una nota que la rotación parece más impulsada por el posicionamiento que por un cambio de fundamentos. “No veo que los clientes estén cambiando sus posiciones largas ni persiguiendo al alza a los sectores rezagados”, señaló. En su lectura, el único segmento donde hay una rotación real es tecnología, medios y telecomunicaciones, y hay una clara preferencia por empresas de gran capitalización y alta calidad, con acceso claro a financiamiento y dueñas de capacidad de cómputo, como algunas de las grandes empresas de nube.

Victoria Fernández, estratega jefe de mercados de Crossmark Global Holdings, dijo que "son estas ‘neoclouds’ las que están recibiendo el golpe más fuerte. Los hiperescaladores siguen comportándose algo mejor, pero creo que la gente empieza a considerar que el elemento que ha sostenido nuestra economía durante tanto tiempo quizá tenga que dar un paso atrás”, dijo en declaraciones a Bloomberg Radio.

Lo que se mira hacia adelante

Hay quienes ven respaldo para el mercado en las tendencias estacionales posteriores a las elecciones legislativas. Según Goldman Sachs, el S&P 500 ha registrado una ganancia promedio de 15,5 % en los 12 meses siguientes a estos comicios desde 1954, con avances en cada una de las 18 ocasiones. “Desde 1952, los 12 meses posteriores a una elección legislativa han sido el período más fuerte del ciclo de cuatro años para el S&P 500”, escribió en una nota el estratega de Goldman Ioannis Blekos. De hecho, las mesas de operaciones de Wall Street están alentando a los inversionistas a aumentar su exposición a las acciones estadounidenses, ante las apuestas por un repunte de fin de año.

Los resultados empresariales también han acompañado. Con compañías que representan cerca de tres cuartas partes del valor de mercado del S&P 500 ya reportadas, 84 % superó las estimaciones de ganancias y 12 % no las cumplió.

Entre las acciones individuales, Sunrun subió 3,1 % tras reportar ingresos del tercer trimestre por encima de lo que esperaban los analistas, y AppLovin se disparó 29 % después de superar las expectativas y dar perspectivas superiores al consenso. Cava Group, en cambio, se hundió 12 % por la preocupación de que el impulso de la cadena de comida mediterránea se esté desacelerando.

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