Ciudad de México recibió el 10 y 11 de noviembre a los principales actores de la cadena del acero de América Latina, reunidos en el Alacero Summit 2026, la cumbre de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero). Muchos llegaban con la expectativa de cerrar acuerdos y encontrar proveedores, clientes o socios. Sin embargo, bajo el optimismo natural de quien viaja a buscar nuevos negocios, casi todos los presentes compartían el mismo miedo: que el acero chino siga ganando terreno en sus mercados y deje sin espacio a la producción local .

Las crecientes importaciones de acero, con China como el mayor productor del mundo, son vistas por la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) y sus miembros como una dependencia que amenaza la producción local, erosiona el empleo y profundiza la desindustrialización de América Latina. De hecho, estas cuestiones se mencionaron una y otra vez en prácticamente todos los paneles académicos de los dos días del evento.

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Aun así, entre los asistentes al Alacero Summit 2026 había una nutrida presencia de representantes de siderúrgicas provenientes del gigante asiático. Y mientras en el auditorio principal se discutía cómo defender a las acerías de Brasil, Argentina, Colombia, Chile o México frente a la llamada “sobrecapacidad china”, esta delegación exploraba cooperaciones con empresarios en los espacios de la cumbre.

“Venimos a hacer negocios. Creemos que somos competitivos y por eso empresarios vinieron a oírnos”, dijo un representante de una empresa china que pidió no ser identificado.

Competencia, precisamente, es la palabra que resume este asunto. Pero cuando se trata de China, los productores de acero de América Latina le agregan un adjetivo: desleal. ¿Qué está pasando en el mercado?

Así está el mercado latinoamericano

Según datos de la OCDE presentados durante la cumbre, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú produjeron en 2025 unos 54 millones de toneladas de acero crudo. En cambio, estas economías demandaron 76 millones de toneladas de metal. Lo que falta lo pone el acero importado, unos 30 millones de toneladas que llegaron a esos seis países el año pasado.

Las cifras de Alacero, que miden a América Latina, amplían el panorama. Entre enero y agosto de 2026, las importaciones cubrieron 43,5 % del consumo aparente de acero acabado, la proporción más alta en la serie temporal que maneja el gremio.

La producción local, en cambio, sigue rezagada. Y no es que falten plantas: según la OCDE, esos seis países tienen capacidad para producir 92 millones de toneladas de acero crudo al año, pero en 2025 produjeron 54 millones, es decir, usaron cerca del 60 % de lo que sus fábricas podían dar. Este rezago viene de lejos. Alacero estima que este año la región producirá 57,7 millones de toneladas de acero crudo, una mejora frente a 2025 que, sin embargo, deja la producción por debajo de los 67,6 millones registrados en 2011.

Adriana Carvalho, directora asociada de precios de metales de S&P Global Energy, repasó durante el Alacero Summit 2026 la situación de varios países. Brasil, que concentra cerca del 80 % de la producción sudamericana, sostiene su demanda con el sector automotor y sus exportaciones de acero superaron a las de sus pares regionales. En México, el mercado está moldeado por la integración con América del Norte y el nearshoring. En Colombia, la construcción ha sostenido una demanda interna sólida, pero las importaciones subieron entre 17 % y 20 %, un aumento que, según la experta, genera preocupaciones en la siderurgia local. Perú tuvo una fuerte expansión por infraestructura y construcción privada, y uno de los mayores aumentos de importaciones de la región: más consumo no se tradujo en más producción. Argentina y Chile, en cambio, registraron menos importaciones que el año anterior. El primero, en un contexto de recuperación frágil de la construcción; el segundo, con menor producción local y un mayor consumo impulsado por la inversión minera.

S&P Global Energy no ve que el panorama cambie mucho hacia adelante: en 2027, el consumo aparente de acero de la región crecería 2,5 % frente a 2026 y la producción de acero terminado, 2,6 %. Con ritmos tan parejos, la región seguiría consumiendo bastante más acero del que fabrica.

Entre tanto, China sigue ganando participación en las importaciones de acero de América Latina. Según la OCDE, el acero chino pasó de 24 % de las compras externas de esos seis países en 2019 a 39 % en 2025, de 9,1 a 21,6 millones de toneladas. Más de la mitad llega de forma indirecta: 11,6 millones de toneladas viajan dentro de autos, maquinaria y otros productos terminados, frente a 9,9 millones que llegan directamente como acero. Como lo explica Ezequiel Tavernelli, director ejecutivo de Alacero, el acero indirecto creció en los últimos cinco años el doble que el directo.

¿Por qué llega tanto acero chino a América Latina? La respuesta, en buena parte, está en lo que ocurre dentro de la economía de ese país.

¿Qué pasa en China?

El sector inmobiliario, que durante años fue el mayor consumidor de acero de China, está en desaceleración y hoy demanda mucho menos de este metal. Según Adriana Carvalho, de S&P Global Energy, su consumo pasó de 349,8 millones de toneladas en 2021 a unos 179,4 millones estimados para 2026. Para amortiguar esa caída, asevera la experta, la industria china desvió toneladas de acero hacia bienes de exportación como barcos, autos y maquinaria, y lo que el mercado interno ya no absorbe sale al exterior, sea como producto siderúrgico o incorporado en otros bienes. La analista calcula que las exportaciones totales, directas e indirectas, pasaron de cerca del 28 % de la producción china de acero crudo a comienzos de 2025 a cerca del 37 % en el tercer trimestre de 2026.

Los productores latinoamericanos añaden otro elemento: el precio del acero chino. La OCDE calcula que una siderúrgica china mediana recibe, entre créditos más baratos, exenciones fiscales y subvenciones, un apoyo unas 15 veces mayor, en proporción a sus activos, que una empresa típica del resto del mundo, y que esa tasa casi se duplicó desde 2019. Daniel Rey, director del Comité Colombiano de Productores de Acero de la ANDI, afirma que el acero que llega de China a Colombia cuesta entre 42 % y 45 % menos que el mexicano, que entra sin arancel gracias al TLC vigente con ese país.

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Máximo Vedoya, presidente de Alacero y CEO de Ternium, cita estimaciones de economistas estadounidenses según las cuales las siderúrgicas chinas reciben subsidios equivalentes a casi 5 % de sus ingresos y, aun así, tienen resultados negativos de entre 2,5 % y 3 %. Según estimaciones de Alacero, el Estado chino destinó en 2025 el equivalente a 5 % de su PIB a subsidios industriales, unos 950.000 millones de dólares. “No competimos empresas con empresas, competimos empresas contra un Estado”, afirmó Tavernelli.

Detrás de esos precios hay un fenómeno al que la OCDE y los productores llaman "sobrecapacidad": la distancia entre lo que las plantas del mundo pueden producir y lo que el mundo consume. El organismo estima una sobrecapacidad de 640 millones de toneladas de acero en 2025 y la atribuye a políticas ajenas al mercado, como los subsidios, sobre todo en China. Anthony de Carvalho, jefe de la Unidad de Acero de la OCDE, dijo que, en un escenario sin cambios, el exceso llegaría a 745 millones en 2028, con 139 millones de toneladas de capacidad nueva en camino en el mundo frente a una demanda global que crece apenas 34 millones. “Solo esas adiciones de capacidad nueva son mucho más que la capacidad existente de toda la región latinoamericana”, afirmó el experto de la OCDE.

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China ve las cosas de otra manera. De entrada, niega que exporte excedentes y sostiene que su producción responde a la demanda global de los bienes que fabrica, en el marco de un libre comercio en el que los países deciden comprar su mercancía. El Ministerio de Comercio chino publicó el 28 de julio un documento en el que rechaza las acusaciones de exceso de capacidad industrial y afirma que algunos países han politizado las relaciones comerciales. Y es que, en distintas ocasiones, portavoces de ese país han indicado que en Occidente se ignoran las ventajas competitivas que China ha conseguido con la modernización permanente de sus cadenas industriales, y que se acude a la sobrecapacidad como narrativa para encubrir la falta de competitividad de otras economías y así justificar la aplicación de aranceles, salvaguardas y otras herramientas de proteccionismo comercial.

En cualquier caso, cada vez más países han optado por proteger a su industria local: según expuso Adriana Carvalho, de S&P Global Energy, 14 países impusieron 26 medidas de defensa comercial contra el acero chino entre enero y septiembre de este año, frente a 13 en todo 2025 y cinco en 2024.

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Una cancha más pareja

Las importaciones de acero no dejan de crecer y, según la OCDE, el exceso de capacidad que las alimenta es estructural, no un ciclo. ¿Qué hacer para no sofocar a la producción local en América Latina?

El horizonte hacia el que apuntaron varios de los empresarios y expertos que acudieron a la cumbre de Alacero es una política industrial integral, que vaya más allá de los aranceles. Los industriales reclaman defensas comerciales coordinadas entre los países de la región, con medidas que alcancen también a los productos terminados que traen acero extranjero adentro, como autos, maquinaria y electrodomésticos. Luis Antonio Foncerrada, economista en jefe de Amcham México, planteó que esa política debería combinar protección arancelaria con financiamiento para reestructurar y abarcar las otras manufacturas que dependen del acero, con una participación decisiva de los gobiernos y un programa de largo plazo, no una lista de deseos.

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Como se ha insistido desde Alacero, el reclamo no es cerrar el mercado a las importaciones ni recibir ayudas por parte de los gobiernos, sino nivelar la cancha. “Lo que queremos es competir en igualdad de condiciones”, aseveró Máximo Vedoya, CEO de Ternium.

En esta línea, Daniel Rey, de la ANDI, aclara que los productores de acero colombianos tampoco piden cerrar el mercado. “Nosotros jamás hemos pedido que se cierren importaciones”, afirma. Según él, la industria puede competir con cualquier país del mundo, “menos China”, cuyo acero, junto con el de Rusia y Turquía, llega a precios por debajo de sus costos de producción, una práctica conocida como dumping. Para corregirla, explica Rey, se deben implementar instrumentos como las salvaguardias, que protegen a la producción colombiana y se aplican como aumentos de aranceles a las importaciones.

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Los aranceles de Colombia

El pasado 19 de octubre venció en Colombia la salvaguardia al alambrón, el acero con el que se fabrican alambres, mallas, tornillos y resortes. La medida cumplió dos años y, por su naturaleza, no admitía prórroga. A los países sin tratado de libre comercio con Colombia, como China, Rusia o Turquía, ya se les cobraba un arancel de 5 % por este producto, y la salvaguardia les sumó otros 30 puntos, hasta llegar a 35 %. Mientras duró, cuenta Rey, la industria nacional recuperó el terreno que había perdido en ese mercado. Pero en cuanto terminó, dice, volvió a entrar acero chino: con corte al 21 de octubre ya habían llegado 10.000 toneladas. Para la barra corrugada, ese mismo arancel de 35 % rige desde el 1 de abril.

La ANDI le pidió al Gobierno volver a aplicar al alambrón un arancel de 35 %, el máximo permitido. Rey cuenta que la propuesta ya se presentó y que el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, conocido como Triple A, ya sesionó al respecto. El gremio espera una respuesta del Gobierno, que podría llegar en los próximos días, como lo dijo Rey en una entrevista con este diario.

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Más allá de la discusión arancelaria, la industria colombiana busca abrirse camino en aceros para usos más especializados. Empresarios del sector consultados por este diario cuentan que apuntan a avanzar, a futuro, en rubros de mayor valor agregado, como partes y repuestos para aeronaves y, en el sector naval, estructuras de acero para buques. La idea es no depender solo de entregar acero sin transformar. En la región, además, la industria sigue invirtiendo: según Alacero, destinó USD 22.014 millones en los últimos cinco años y prevé otros USD 13.624 millones en los próximos cinco.

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