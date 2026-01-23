Cómo cumplir sus planes financieros: claves para invertir y lograr sus metas

La inversión le permite hacer crecer sus ahorros de manera exponencial. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tener un sueño, fijar una meta, saber qué quiere... Ese es solo el primer paso para materializar sus objetivos. ¿Qué viene después? ¿Cómo mantener todo el año el impulso de enero? ¿Qué tengo que hacer si este año sí quiero invertir, pagar deudas, viajar, estudiar, comprar mi casa? Este fue el tema del capítulo más reciente de Echemos Cuentas, el formato de finanzas personales de El Espectador.

Para cumplir sus metas este año, Iván Vásquez, vicepresidente de Gestión Patrimonial de Colfondos, explicó que el primer paso es tener un objetivo claro: “No es solo decir ‘este año sí quiero viajar’. Debe ponerle un destino, fecha y presupuestos. Por ejemplo, ‘voy a ir a San Andrés, en agosto, y me va a costar COP 12 millones’. Eso sí es poner un objetivo claro”.

Para conseguir los recursos para cumplir este objetivo la responsabilidad financiera es vital. Para poder ahorrar, identifique y elimine los llamados “gastos hormiga”, así como lujos o gastos innecesarios. Por ejemplo, revise cuántas suscripciones a plataformas tiene y cuántas de esas realmente usa. También gestione la deuda: revise cuánto está pagando y evalúe cómo puede ser más eficiente, por ejemplo, buscando mejores tasas de interés.

Lo que debe tener en cuenta a la hora de invertir

Ahora bien, hay que ponerles “números a nuestros sueños”, como dice Vásquez, y ahí es clave pensar en la inversión como un medio para lograr los objetivos: recuerde, no es eficiente dejar la plata quieta, debajo del colchón, porque va perdiendo valor por la inflación. “Cuando hablamos de inversión, es la posibilidad de pensar en un crecimiento exponencial de los ahorros“, dijo el experto. ¿Qué debemos tener en cuenta al invertir? Piense en estos tres puntos:

1️⃣ Perfil de riesgo: ¿qué tanto riesgo está dispuesto a tomar? ¿Qué tanta volatilidad puede soportar?

2️⃣ Diversificar: el famoso “no poner todos los huevos en la misma canasta”. Esa diversificación, además, está asociada al perfil de riesgo.

3️⃣ Horizonte de tiempo: ¿en cuánto tiempo necesito el dinero? Si tiene, por ejemplo, ocho meses, la inversión es de corto plazo y, por lo tanto, debe ser conservadora. Si está invirtiendo para retirarse de su trabajo en 10 años, tiene la opción de apostarle a activos más volátiles.

“Una estrategia de inversión para COP 100.000 mensuales requiere la misma atención, plan y estrategia que una inversión de COP 100 millones”, dijo Vásquez. Otra de las claves, según el experto, es asesorarse bien: busque a una persona que conozca el tema, que tenga experiencia verificable y que le genere confianza.

El vicepresidente de Gestión Patrimonial de Colfondos señaló que uno de los errores más comunes es retirar la inversión cuando se ha desvalorizado. Tenga paciencia. “No necesariamente en una desvalorización la mejor decisión es retirar. Por el contrario, muchas veces es invertir: compre cuando algo está barato y venda cuando está alto”.

Para aprender más sobre la inversión y el cumplimiento de metas financieras, vea la transmisión completa:

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.