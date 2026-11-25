El ministro de Hacienda acompañó el debate. Falta la aprobación de la Cámara de Representantes.

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En la noche del martes, el Senado le dio luz verde a la adición presupuestal que le había solicitado el Gobierno.

Como lo detalló el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, COP 2,7 billones de estos recursos van para el Fondo Milagro, es decir, para las ayudas que ha destinado el Gobierno a los afectados por el terremoto del 10 de agosto.

También se destinarán COP 1,1 billones para garantizar los pagos del subsidio de Colombia mayor, lo que beneficiará a cerca de 3 millones de adultos mayores.

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Se trasladarán COP 1,2 billones para cubrir las…