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En la noche del martes, el Senado le dio luz verde a la adición presupuestal que le había solicitado el Gobierno.
Como lo detalló el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, COP 2,7 billones de estos recursos van para el Fondo Milagro, es decir, para las ayudas que ha destinado el Gobierno a los afectados por el terremoto del 10 de agosto.
También se destinarán COP 1,1 billones para garantizar los pagos del subsidio de Colombia mayor, lo que beneficiará a cerca de 3 millones de adultos mayores.
Se trasladarán COP 1,2 billones para cubrir las obligaciones de Air-e con las generaciones térmicas, lo cual permitirá garantizar el servicio eléctrico en la Costa Caribe, especialmente en los meses más duros del fenómeno de El Niño. Hay una claridad, y es que estos recursos deberán ser reintegrados por la empresa a la Nación.
Finalmente, hay más de COP 200.000 millones destinados para cumplir las obligaciones prestacionales y pensionales de la fuerza pública.
Ahora se empieza una carrera contra reloj, pues el proyecto todavía tiene que pasar por la plenaria de la Cámara de Representantes, donde ayer se levantó la sesión por la falta de quórum.
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