Siderúrgicas piden volver al arancel de 35 % para el alambrón de China y países no TLC

Hasta el 19 de octubre, ese arancel estuvo vigente mediante una salvaguardia de dos años que incrementaba un 30 % adicional al 5 % de gravamen que ya existía. Sin esta medida, sostienen varios productores…

La industria colombiana del acero espera que el Gobierno expida en las próximas semanas un decreto que restablezca el arancel de 35 % al alambrón (producto de acero que se vende en rollos y sirve de materia prima para fabricar alambre, mallas y clavos) proveniente de países con los que Colombia no tiene tratado de libre comercio (TLC).

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Hasta el 19 de octubre, ese arancel estuvo vigente mediante una salvaguardia de dos años que incrementaba un 30 % adicional al 5 % de gravamen que ya existía. Sin esta medida, sostienen varios productores colombianos agrupados en la ANDI, vuelve a entrar acero de países como China, Rusia y Turquía a precios muy por debajo de sus costos de producción, algo que, según el gremio, va deteriorando la sostenibilidad de la industria nacional.

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El porqué del arancel del 35 %

El acero que llega de China a Colombia cuesta entre 42 % y 45 % menos que el que llega de México, de acuerdo con Daniel Rey, director ejecutivo del Comité Colombiano de Productores de Acero de la ANDI, en entrevista con este diario. Rey compara con México porque su acero entra a Colombia sin arancel por el TLC vigente con ese país y porque los costos allí son similares a los de otros países en América Latina.

Según Rey, China logra esos precios por “unos subsidios enormes en distintos frentes”, entre los cuales están créditos más baratos, suelo subsidiado, apoyos al transporte y apoyos financieros directos de las provincias donde operan las acerías. El directivo de la ANDI afirmó que desde que venció la salvaguardia en Colombia ya entraron 10.000 toneladas de alambrón desde China.

Una salvaguardia es una medida comercial que regula la Organización Mundial de Comercio (OMC). Por lo general, se aplica cuando un país determina que el aumento de las importaciones ha causado o amenaza causar un daño grave a la industria nacional y, como lo ha indicado la OMS, es una medida necesaria para prevenir o reparar ese daño y facilitar el reajuste de la industria. La del alambrón se adoptó con el Decreto 1294 del 18 de octubre de 2024, durante el Gobierno de Gustavo Petro y rigió por un término de dos años.

Rey explica que esta salvaguardia, por su naturaleza, no se puede prorrogar. Por eso el gremio pide reemplazarla con un aumento temporal del arancel hasta 35 %, que según él es el máximo posible.

En qué va el decreto

La ANDI ya presentó al Gobierno la propuesta de restablecer, de forma temporal, el arancel de 35 % al alambrón de países sin TLC. Según Rey, el gremio entregó las evidencias y aclaró que se trata de una medida temporal, no definitiva.

El líder gremial agregó que el comité Triple A, que se encarga de estos asuntos comecial, ya sesionó y que el gremio espera ser notificado de la decisión del Ejecutivo. Rey resaltó que ha habido “buena recepción” por parte del Gobierno y que muy pronto habría decreto.

El Triple A es el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior. Lo integran, entre otros, el viceministro de Comercio Exterior, quien lo preside, el viceministro técnico de Hacienda y el de Desarrollo Empresarial. Su función es estudiar las solicitudes de modificación del arancel de aduanas y recomendar al Gobierno Nacional si adoptarlas. La decisión final la toma el Gobierno, que la formaliza por decreto.

El panorama del mercado

La OCDE estima que el exceso de capacidad siderúrgica mundial, lo que las plantas pueden producir por encima de lo que el mundo demanda, fue de 640 millones de toneladas en 2025 y llegaría a 745 millones en 2028. Entre 2026 y 2028 hay planeados 139 millones de toneladas de nueva capacidad, frente a un crecimiento de la demanda de 34 millones.

Anthony de Carvalho, jefe de la Unidad de Acero del organismo, atribuyó ese exceso a subsidios y otras políticas ajenas al mercado. Según la OCDE, la siderúrgica china mediana recibe subsidios (créditos por debajo del mercado, rebajas de impuestos y subvenciones) unas 15 veces mayores, en relación con el tamaño de sus activos, que una empresa típica de otros países. Esa tasa casi se duplicó desde 2019.

China exportó un récord de 131 millones de toneladas de acero en 2025, 153 % más que en 2020 y más que toda la producción de la Unión Europea ese año, indicó la OCDE.

Adriana Carvalho, directora asociada de precios de metales de S&P Global Energy, proyecta que la producción china de acero crudo baje de 1.005 millones de toneladas en 2025 a 932 millones en 2028, una caída de 7,3 %. Aun así, seguiría siendo el mayor productor del mundo. La razón es la construcción: el consumo de acero del sector inmobiliario chino pasó de 349,8 millones de toneladas en 2021 a 179,4 millones estimados para 2026. Parte de esa caída la absorbe la manufactura para exportación. Entre enero y septiembre de 2026, frente al mismo periodo de 2025, las exportaciones de acero incorporado en buques crecieron 56 % y en automóviles, 51 %.

En América Latina, S&P calcula que las importaciones pasaron de 28 % del consumo aparente de acero en 2020 a 41 % en 2025. La OCDE midió que en 2025 los seis grandes países siderúrgicos de la región importaron 55,4 millones de toneladas, entre acero directo y el que llega dentro de otros productos. De ese total, 21,6 millones vinieron de China, cuya participación subió de 24 % en 2019 a 39 % en 2025. La capacidad de las plantas de la región es de 92 millones de toneladas y producen 54 millones, es decir, operan al 60 %.

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