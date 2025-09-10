Trump pide a la Fed un recorte “grande” tras la sorpresa en la inflación mayorista

Bandera de Estados Unidos en Wall Street. Foto: Agencia Bloomberg

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las acciones en Wall Street subieron este miércoles y los rendimientos de los bonos bajaron después de que se conociera una inesperada caída en los precios al productor en agosto.

El dato reforzó las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) reanudará los recortes de tasas de interés en su reunión del próximo 17 de septiembre.

El índice de precios al productor retrocedió 0,1% frente a julio, la primera baja en cuatro meses. Aunque en comparación con el mismo mes de 2024 todavía muestra un alza de 2,6%, el dato alivió los temores sobre presiones inflacionarias en la primera economía global.

Los efectos en la bolsa

La reacción en los mercados fue inmediata. El S&P 500 alcanzó nuevos máximos históricos, con el sector tecnológico liderando las ganancias. Oracle subió 40% tras presentar sólidas perspectivas en su negocio de computación en la nube, lo que la acerca a ingresar al grupo de las diez compañías más valiosas del índice.

En contraste, la fabricante de software de diseño de chips Synopsys cayó al advertir que las restricciones de exportación de Estados Unidos están enfriando la demanda en China.

En el mercado de deuda, el rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años bajó a 3,53%, mientras que el dólar retrocedió frente a las principales divisas.

A una semana de la decisión de la Fed, operadores del mercado prácticamente descuentan tres recortes de tasas en lo que resta de 2025. El presidente Donald Trump se sumó a la presión y pidió públicamente al banco central un recorte “grande” tras conocerse los datos.

Según analistas, el comportamiento reciente de la inflación, junto con la debilidad en el mercado laboral, abre la puerta a que la Fed flexibilice su política monetaria. Sin embargo, la magnitud y la velocidad de los recortes dependerán también del dato de inflación al consumidor que se publicará mañana.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.