Luego de una tregua, el Banco de la República decidió subir sus tasas de interés de nuevo

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este martes, la junta directiva del Banco de la República decidió elevar sus tasas de interés, luego de la pausa por la que se decantó en abril.

Con esta decisión, el indicador se ubica en 12 %, lo que representa un alza de 75 puntos básicos.

La determinación de la junta directiva se dio por mayoría, con 4 codirectores votando a favor, dos haciéndolo por una reducción de 50 puntos básicos (incluyendo el ministro de Hacienda, Germán Ávila) y uno por mantenerlas estables.

El alza estuvo por encima de las expectativas de la mayoría de analistas consultados en sondeos como la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo. Otros centros de análisis proyectaban un incremento similar al anunciado. Pero, en general, el mercado esperaba una subida en el indicador.

“En línea con los pronósticos del equipo técnico, los indicadores de inflación han mantenido una tendencia ascendente, con la inflación total ubicándose en 5,8% en mayo, mientras la inflación básica (sin alimentos ni regulados) lo hizo en 6,0%, alejándose de la meta establecida por el Banco”, se lee en el comunicado de la junta directiva.

Por su parte, el ministro Ávila volvió a expresar su desacuerdo con la decisión, que calificó de “errada”. “Creemos que esta nueva decisión del grupo mayoritario va a tener, nuevamente, impactos en cuanto a la capacidad de la economía para profundizar los niveles de crecimiento y de desarrollo”, expresó el funcionario.

El atropellado camino de la inflación en Colombia

La inflación lleva meses arrojando mensajes complejos, a pesar de que el país ha mostrado resultados positivos en términos de crecimiento económico y desempleo, por ejemplo.

Si bien el Índice de los Precios al Consumidor (IPC) está en menos de la mitad de lo que se registró en la cima de su crecimiento pospandemia (13,34 % en marzo de 2023 vs. 5,84 % en mayo de este año), los más recientes resultados muestran un panorama que no es tranquilizador.

En las cifras de mayo se puede ver que el IPC, en vez de registrar una tendencia hacia la baja (la meta del Banrep es de 3 %), va creciendo poco a poco y quizá no tan lentamente.

Le puede interesar: El desempleo siguió cayendo en mayo de 2026 en Colombia: esto dicen las cifras del DANE

Según la información del DANE, la última vez que vimos una inflación en niveles similares fue en agosto de 2024. En otras palabras, hemos perdido casi dos años en la pelea contra el crecimiento en los precios. Incluso las proyecciones del Gobierno dan por hecho que el IPC finalizará el año por encima de lo que se proyectaba a principios de año y superando también en cómo cerró el indicador en 2025: el Marco Fiscal de Mediano Plazo marca una meta de inflación de 6 % para el próximo diciembre, prácticamente un punto entero de crecimiento en un año.

Las proyecciones de otros analistas ubican el IPC entre 6 % y 7 % para finales de 2026, por cierto.

Por otra parte, cuando se mira la información desde la llamada inflación básica, el panorama se ve un poco más turbulento, por decirlo de una forma. Esta medición excluye la volatilidad de los alimentos y los energéticos y suele estar en la mira de los bancos centrales (como el Banrep) porque, justamente, permite ver un comportamiento más estructural en los precios.

Entre diciembre de 2025 y mayo de este año, esta medición pasó de 5,02 % a 5,98 %, con aumentos en prácticamente todos los meses (se mantuvo estable entre marzo y abril), según los datos del propio Banco de la República. Estos resultados serán, sin duda, uno de los puntos centrales en la discusión de este martes.

Según lo explicado por el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, parte de las principales presiones inflacionarias podrían venir del precio de los alimentos, los cuales están bajo la lupa ante la llegada del fenómeno de El Niño.

Si la disminución en la frecuencia e intensidad de las lluvias es fuerte, es altamente probable que los precios escalen, afectando así el bolsillo de los hogares colombianos.

La mira también está puesta en los precios del petróleo y los fertilizantes, los cuales han caído producto de los acuerdos y acciones aplicadas en el marco del conflicto en Oriente Medio. Si ese escenario se consolida, las perspectivas de cara a las persiones inflacionarias podrían ser positivas.

¿Cuál es el papel de las tasas de interés en la economía?

El banco central de un país es conocido, entre otros términos, como el “banco de bancos” porque el Emisor les presta dinero a los demás actores del sistema financiero.

Entre otros factores, es por este papel que la tasa de referencia de política monetaria es clave para toda la economía: si el Emisor sube su tasa de interés, los demás bancos tendrán presión para prestarles a los ciudadanos y empresas a mayores tasas también.

A fondo: Pobreza y desempleo en Colombia: cuando una cifra cuenta varias historias

El aumento de tasas tiene la intención teórica de encarecer los créditos, lo que a su vez influye en las decisiones de consumo de las personas: ante mayores tasas de interés, mejor no endeudarse para comprar esa moto, carro, casa.

Estas decisiones, colectivamente hablando, pueden ponerle un freno a la demanda, lo que a su vez puede terminar por bajar los precios de algunos bienes y, por ese camino, empujar hacia abajo la inflación. Sin embargo, el ministro de Hacienda ha cuestionado el rol de las tasas en el contexto actual porque, sostiene, el choque es de oferta y no de demanda.

¿Se avecina una reforma tributaria?

En la rueda de prensa, el ministro Ávila señaló que, posiblemente en la instalación del nuevo Gobierno, se va a presentar una nueva reforma tributaria.

Asegura que el propósito de esta será el de favorecer el recaudo de la nación, a la vez de proteger a los sectores de menores ingresos (las contribuciones serían para los de más altos ingresos).

Con base en lo que indica el Marco Fiscal de Mediano Plazo, la meta de esta reforma sería de COP 16 billones, además de lo que se considere necesario para favorecer la recuperación en 2027.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.