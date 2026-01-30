Oro y plata sufren mayor desplome en años tras rebote del dólar

La liquidación frenó un rally que había llevado los precios a máximos históricos y expuso la volatilidad del mercado de metales preciosos. Foto: Bloomberg - Brendon Thorne

El oro y la plata sufrieron su mayor caída en años, en un brusco giro en un rally frenético que impulsó los precios a máximos históricos.

El oro cayó más de un 10% y se desplomó por debajo de USD 5.000 la onza, superando las mayores caídas intradiarias vistas durante la crisis financiera global de 2008 y marcando el mayor retroceso diario desde comienzos de la década de 1980. La plata se hundió más de un 26%, una caída intradiaria récord, a medida que la liquidación se extendía por el mercado de metales.

El cobre retrocedió casi 4 % en Londres, después de haber superado el jueves los USD 14.000 por tonelada por primera vez, en su mayor salto intradiario desde 2008.

Una ola de demanda de metales preciosos por parte de inversionistas durante el último año fue rompiendo récord tras récord, sorprendiendo a operadores experimentados y generando una volatilidad de precios excepcional. Ese impulso se aceleró aún más en enero, cuando los inversionistas se volcaron a los refugios tradicionales ante temores de depreciación de divisas y por la independencia de la Reserva Federal, además de las guerras comerciales y las tensiones geopolíticas.

Tanto el oro como la plata siguen encaminadas a fuertes ganancias mensuales, pero la liquidación del viernes representa el mayor golpe al rally desde una caída similar en octubre. El detonante fue la recuperación del dólar tras un informe que señalaba que la administración Trump se preparaba para nominar a Kevin Warsh como presidente de la Fed, lo que posteriormente fue confirmado por el presidente Trump. El repunte del billete verde deterioró el ánimo de los inversionistas que se habían volcado a los metales luego de que el mandatario estadounidense diera señales de permitir una moneda más débil.

El movimiento del oro “valida la advertencia de que lo que sube rápido también puede bajar rápido”, dijo Christopher Wong, estratega de Oversea-Chinese Banking Corp. Si bien los reportes sobre la nominación de Warsh fueron el catalizador, una corrección ya estaba atrasada, señaló. “Es como una de esas excusas que los mercados estaban esperando para desarmar movimientos parabólicos”.

Los metales preciosos ya estaban preparados para movimientos extremos, ya que los precios y la volatilidad en alza presionaban los modelos de riesgo y los balances de los operadores. Una ola récord de compras de opciones call —contratos que otorgan el derecho a comprar a un precio predeterminado— también había estado “reforzando mecánicamente el impulso alcista de los precios”, dijo Goldman Sachs Group Inc. en una nota, a medida que los vendedores de opciones cubrían su exposición a precios en alza comprando más.

