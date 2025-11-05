Transporte aéreo en Colombia: vuelos internacionales son el principal motor de crecimiento

Imagen de referencia. Foto: EFE - Orlando Barría

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Entre enero y septiembre de 2025, el transporte aéreo internacional en Colombia experimentó un crecimiento notable, movilizando 18,3 millones de pasajeros, lo que representa un aumento del 7,3 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Viajes internacionales: buenas cifras

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) explicó que el impulso estuvo liderado por la consolidación de los viajes internacionales y la apertura de nuevas rutas, que ha potenciado la conectividad del país.

Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato, explicó que durante los primeros diez meses del año se registraron más de 1.300 frecuencias semanales directas, lo que representa un aumento del 11 % con respecto a 2024.

Los viajes nacionales desaceleraron en crecimiento

En contraste, el tráfico aéreo nacional muestra señales de desaceleración. Anato explicó que a pesar de que entre enero y septiembre se movilizaron 42,3 millones de pasajeros en vuelos domésticos, aumentando un 1,7 % más que el mismo periodo del año anterior, esta cifra se redujo de manera significativa frente al 15 % de crecimiento registrado en 2024.

Además, en el análisis trimestral de la asociación, el tráfico nacional reportó una disminución del 2,2 %, lo que representa un cambio considerable respecto a la buena dinámica de finales de 2024, cuando los vuelos domésticos aumentaron un 12 %.

Esta desaceleración en el mercado nacional podría estar relacionada con factores de costos que afectan la demanda interna y tiene implicaciones importantes para el turismo local y las economías regionales que dependen de la conectividad aérea para atraer visitantes, explicó Anato.

La ralentización en el crecimiento del transporte aéreo nacional podría limitar el desarrollo de estas regiones y del sector turístico.

El balance general muestra un crecimiento desigual entre vuelos internacionales y nacionales. Evidenciando un mercado que sigue siendo impulsado principalmente por la dinámica internacional, mientras el segmento doméstico enfrenta retos para mantener los buenos números.

Anato dijo que este panorama abre una oportunidad para que los actores del sector aéreo y turístico ajusten sus estrategias ante las nuevas condiciones del mercado que se pueden predecir para 2026.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.