Trump dice que considera “muy seriamente” prohibir las exportaciones de diésel

“Eso a menudo puede conllevar un pequeño aumento en el precio de la gasolina para los automóviles, así que lo estamos considerando muy seriamente; podríamos hacerlo”, dijo Trump a un reportero de Fox News el domingo mientras asistía a la final del…

El presidente Donald Trump afirmó que sigue considerando "muy seriamente" la posibilidad de implementar una prohibición estadounidense a las exportaciones de diésel para combatir los altos precios, incluso mientras otros miembros de su administración continúan centrándose en otras posibles medidas.

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“Eso a menudo puede conllevar un pequeño aumento en el precio de la gasolina para los automóviles, así que lo estamos considerando muy seriamente; podríamos hacerlo”, dijo Trump a un reportero de Fox News el domingo mientras asistía a la final del torneo de golf Presidents Cup cerca de Chicago.

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Varios legisladores de estados agrícolas han instado a Trump a limitar las exportaciones estadounidenses de diésel durante el pico de la temporada de cosecha de otoño, mientras los mercados mundiales de combustibles se resienten por la interrupción del flujo en el crítico estrecho de Ormuz y los ataques ucranianos contra refinerías rusas. Estados Unidos se ha convertido en el proveedor de último recurso para el mundo, con exportaciones de diésel que alcanzaron un récord semanal cercano a los 2 millones de barriles diarios el mes pasado.

El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, han estado analizando durante la última semana las ramificaciones de una posible prohibición a corto plazo de las exportaciones estadounidenses de diésel, lo que subraya la seriedad con la que la administración está considerando esta idea.

Los directivos de las petroleras y los grupos del sector han presionado para que se suspenda el impuesto federal especial al diésel, argumentando que esto aliviaría los precios sin los inconvenientes de una prohibición de exportación. Sin embargo, esta propuesta ha generado un debate interno sobre cómo eximir del impuesto, especialmente ahora que la Cámara de Representantes se encuentra en receso preelectoral.

El diésel alimenta la maquinaria agrícola, los trenes de carga, los camiones y las furgonetas de reparto. Los precios minoristas en EE. UU. alcanzaron un récord la semana pasada y rondan los 6,50 dólares por galón, lo que aumenta la preocupación de los votantes por el costo de vida antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

El secretario de Energía, Chris Wright, declaró la semana pasada que la administración está trabajando con las refinerías en la imposición de restricciones voluntarias a las exportaciones como alternativa a una prohibición impuesta por el gobierno.

Algunas empresas ya están añadiendo cláusulas de protección contractual en caso de que una interrupción en los envíos de diésel al extranjero impida las entregas a compradores extranjeros, según informaron a Bloomberg News el viernes personas con conocimiento de la situación.

En caso de prohibición, se prevé que los precios del diésel en Estados Unidos se desplomen, al menos a corto plazo. Una interrupción obligaría a los aliados de Estados Unidos, incluidos Brasil y el Reino Unido, a buscar urgentemente fuentes de combustible.

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