Adecuación en vía antigua al Llano se retrasa por protestas de transportadores

El concesionario Coviandina informa que no ha podido iniciar los trabajos y actividades de adecuación del carreteable de la vía antigua ubicado entre el K18+340 y el K18+980.

Este tramo es la variante que permite habilitar todo el corredor que comunica a Bogotá con Villavicencio, pese a que no se ha despejado la vía principal tras el deslizamiento del fin de semana en la vereda Caraza, del municipio de Chipaque (Cundinamarca).

El concesionario sostiene que se requiere de un cierre total con un tiempo estimado de 48 a 72 horas como máximo, pero se han demorado las labores debido a protesta y a vías de hecho por parte de transportadores que ingresaron de forma irregular al corredor vial.

El plan inicial era evacuar los vehículos represados cerca a la zona de cierre para comenzar los trabajos necesarios para habilitar una variante con las especificaciones necesarias para el tránsito de manera controlada en ambos sentidos a través de pasos alternos.

“No obstante, los filtros en los puestos de control no han funcionado como se esperaba y hoy se tiene esta protesta. De continuar esta situación, no se podrá cumplir con el tiempo definido para la adecuación y la vía permanecerá cerrada en su totalidad”, sostiene Coviandina.

Es por eso que le solicitan a la Policía y a la autoridad de tránsito, tanto de Bogotá como de Villavicencio, que eviten que a la vía sigan ingresando los vehículos de carga.

El concesionario le reiteró a las alcaldías municipales que entreguen las bases de datos de residentes para permitir el paso para la movilidad local y evitar así que las personas que no sean de la región ingresen a la vía.

El control del paso que está a cargo de la Policía de Tránsito y Transporte tanto en el k0+000 para el sentido Bogotá – Villavicencio y en el k82+700 sector Buenavista en sentido Villavicencio – Bogotá.

