¿Qué pasa con los aranceles para Colombia tras la decisión en Estados Unidos? Esto se sabe

Este viernes, la Corte Suprema de los Estados Unidos invalidó la mayor parte de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Los aranceles específicos para sectores como el acero, el aluminio y el cobre, que se basan en otras autoridades legales, siguen vigentes.

El alto tribunal determinó que el mandatario excedió su autoridad al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) de 1977 para reconfigurar de manera unilateral el comercio global.

Desde abril de 2025, Colombia está sujeta a la tarifa base impuesta por Trump: el 10 %. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, con una participación del 30 % del total de los productos que exportamos.

¿Qué pasa con los aranceles para Colombia?

Diana Morales, ministra de Comercio, explicó que la decisión impacta positivamente a los exportadores colombianos que aún estaban sujetos al arancel del 10 %. “Aproximadamente, el 29 % de nuestras exportaciones hacia ese mercado se encontraban afectadas por estas medidas, lo que implicaba costos adicionales y distorsiones en las condiciones de acceso”, dijo la jefa de la cartera de Comercio.

Morales explicó que en los últimos ocho meses el Ministerio ha sostenido un diálogo técnico con Estados Unidos que permitió preservar condiciones favorables para sectores estratégicos. En este nuevo escenario, agregó, habrá condiciones más equilibradas de acceso al mercado.

La cartera está analizando el alcance jurídico y comercial de la decisión para acompañar a los sectores beneficiados “y asegurar que el país capitalice plenamente esta coyuntura”.

“La decisión de la Corte tumba estos aranceles y habrá que ver qué sigue: si el Gobierno de Estados Unidos debe acudir al Congreso para solicitar facultades que le permitan establecerlos o si presenta un proyecto de ley para que el Legislativo los apruebe. No sabemos qué va a pasar ni cuál será la decisión del Ejecutivo estadounidense”, explicó Javier Díaz Molina, presidente de Analdex.

Díaz agregó que tampoco está claro qué ocurrirá con los aranceles ya pagados y señaló que lo más probable es que se presenten demandas de los afectados para recuperar esos recursos.

Según The Hill, la anulación abre la puerta a una ola masiva de reclamaciones legales para recuperar los millones de dólares que han pagado en aranceles. Empresas como Costco, Toyota y Revlon ya habían presentado demandas preventivas. El gobierno, según las estimaciones iniciales, podría verse obligado a reembolsar más de USD 175.000 millones recaudados bajo esta ley.

Consultamos con Amcham, pero hasta la publicación de este artículo siguen analizando los impactos de la decisión.

“Habrá que hacerle seguimiento a esta noticia que, por ahora, implica que ese mundo de aranceles impulsado por Trump se cae”, concluyó Díaz.

Trump calificó la decisión de anular sus aranceles como una “vergüenza”. El presidente aseguró durante una reunión con gobernadores estatales que ya tiene preparado un “Plan B” para mantener su agenda económica de pie, según Reuters.

