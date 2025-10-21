Logo El Espectador
Trump suaviza postura con China, pero mantiene advertencia sobre aranceles

El presidente de Estados Unidos, dijo que esperaba cerrar un acuerdo comercial con su par chino en una cumbre regional la próxima semana.

Agencia AFP
21 de octubre de 2025 - 10:09 p. m.
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que esperaba cerrar un “buen” acuerdo comercial con su par chino, Xi Jinping, en una cumbre regional la próxima semana, aunque advirtió que el encuentro entre ambos podría ser cancelado.

Trump ha cambiado repetidamente de opinión sobre reunirse con Xi en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur desde que anunció por primera vez el encuentro.

“Vamos a tener un acuerdo justo, y creo que vamos a tener una reunión muy exitosa. Ciertamente, hay mucha gente que está esperando esto”, dijo Trump durante un almuerzo con senadores republicanos en la Casa Blanca.

Pero luego agregó: “tal vez no suceda. Pueden ocurrir cosas donde, por ejemplo, tal vez alguien diga ‘no quiero reunirme. Es demasiado desagradable’”.

Trump anunció por primera vez el 19 de septiembre que se iba a reunir con Xi en Corea del Sur, lo que significaría el primer encuentro entre ambos dirigentes desde el regreso del magnate a la Casa Blanca, y que tenía previsto viajar a China a principios del próximo año.

Pero el 10 de octubre amenazó con cancelar ese encuentro con Xi y aumentar los aranceles de las importaciones chinas después de que Pekín impusiera restricciones a la exportación de minerales de tierras raras.

El presidente de Estados Unidos ha suavizado su postura. El lunes dijo de nuevo que se reunirán y que su viaje a China “a principios del próximo año” estaba “más o menos fijado”.

Xi no es el único líder con el que el Trump ha mostrado un cambio de actitud recientemente.

El pasado jueves dijo que se reunirá con el líder ruso, Vladimir Putin, en Budapest en dos semanas para discutir la guerra en Ucrania.

Pero la Casa Blanca dijo el martes que no hay planes para un encuentro “en el futuro inmediato”.

Por Agencia AFP

simovid tuta rodriguez(61540)Hace 47 minutos
Señor Trump...porque a los chinos les tiene miedo...hágales lo mismo que a colombia y Suramérica..y verá que esos ojirayados si lo cogen a correa por el trasero...guapos con los indefensos y dulzura con los dragones..???
